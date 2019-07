O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, estimou nesta quarta-feira que 106 milhões de pessoas serão beneficiadas com o saque de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Guimarães disse, durante evento de anúncio no Planalto de medidas que também incluem a liberação de recursos do PIS/Pasep, que as agências e postos fixos da Caixa operarão aos sábados e domingos para dar vazão aos saques.

Também presente no evento, o presidente do Banco do Brasil <BBAS3.SA>, Rubem Novaes, afirmou que o banco será responsável pela liberação dos recursos do Pasep, que ele disse ter 1,5 milhão de inscritos num valor total de 4,5 bilhões de reais.

Novaes disse que a liberação do FGTS e do PIS/Pasep não é uma “panaceia” e que não libera o governo de fazer grandes reformas, como a da Previdência. O presidente do BB disse ainda que governos anteriores ao do presidente Jair Bolsonaro “foram uma verdadeira desgraça para o país”.

Fonte: Reuters