Espetáculo de luzes, música e dança na fachada do maior hospital pediátrico do Brasil acontece nos dias 09 e 10/11

O Hospital Pequeno Príncipe comemora cem anos de vida, em 2019. Como forma de homenagear o maior hospital pediátrico do Brasil e presentear a cidade de Curitiba, nos dias 09 e 10 de novembro, acontece o espetáculo Presente para o Futuro: 100 anos de vida. Com projeção mapeada em frente a fachada histórica do Hospital (Av. Silva Jardim, esquina com a Rua Des. Motta), o espetáculo terá luzes, música e dança e promete emocionar o público.

O evento é gratuito e as apresentações acontecem às 20 horas, com cerca de 45 minutos de duração cada. Por meio de um roteiro poético, o espetáculo irá encenar parte da história do hospital, com a participação de atores, representando o Príncipe e a Raposa, personagens do livro de Saint Exupéry que inspira o nome da instituição, e Dona Ety, presidente voluntária há 53 anos da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro (mantenedora do Pequeno Príncipe).

“Presente Para o Futuro é uma homenagem a essa instituição centenária, especialmente aos seus colaboradores que, com talento e dedicação, fazem do hospital uma referência no que diz respeito à saúde da criança e do adolescente. E é também um convite para que toda a comunidade possa vir prestigiar e comemorar este momento inesquecível. Atento ao olhar de democratização de acesso que o Complexo Pequeno Príncipe carrega, o evento honra o passado, celebra o presente e desenha o futuro, valorizando o universo das emoções e da inovação, com uma programação que resgata o que temos de mais belo na arte e na ciência”, diz Ety Cristina Forte Carneiro, coordenadora geral do projeto e Diretora Executiva do Pequeno Príncipe.

O espetáculo

Mesclando videomapping, dança, música ao vivo e encenações com atores, a equipe do projeto é múltipla e majoritariamente local. A começar com a participação especial do Coral Pequeno Príncipe, anfitrião do evento, que regido por Simone Abati irá acompanhar a Orquestra à Base de Sopro (OABS), que conta com direção artística de Sergio Albach. No repertório, músicas da OABS e também grandes clássicos da música brasileira do início do século XX. O videomapping conta com direção da produtora A Labirinto; a direção de palco é de Ana Rosa Tezza, da trupe de teatro Ave Lola; Juntos, A Labirinto e Ave Lola, assinam o roteiro do espetáculo. Ainda na equipe, constam a coreógrafa Patrícia Otto e o figurinista Eduardo Giacomini.

Desvios de trânsito

Nos dias do espetáculo (09 e 10/11/2019), a região do Hospital vai passar por alguns desvios com a orientação da Setran, para segurança do público. Haverá bloqueio para entrada e saída de veículos na Avenida Silva Jardim, entre as Rua Desembargador Motta e Brigadeiro Franco, das 17h às 23h. As entradas de emergências e internações do Pequeno Príncipe, pela Desembargador Motta, estarão abertas para garantir a continuidade dos atendimentos.

SERVIÇO

Presente para o Futuro

Dias 09/11/2019 (sábado) e 10/11/2019 (domingo), às 20h

Av. Silva Jardim, 1677 – Curitiba/PR (esquina com a Rua Des. Motta, em frente à fachada histórica do Hospital Pequeno Príncipe)

Evento gratuito

Classificação livre

Saiba mais: presenteparaofuturo.com.br e www.facebook.com/presenteparaofuturo/