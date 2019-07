Ser empreendedor no Brasil é uma missão difícil, que exige enfrentar inúmeros desafios no processo de construção e crescimento dos projetos. Tais desafios são ainda maiores quando o empreendedor em questão é uma mulher negra, que precisa superar barreiras sociais, econômicas e estruturais. De acordo com o Instituto Locomotiva, com informações do PNAD, o país conta com mais de 5,8 milhões de empreendedores negros, movimentando cerca de R$ 219,3 bilhões. De acordo com o Sebrae, negros estão à frente de 51% das empresas no território nacional.

Nesse contexto, a Rede Brasil Afroempreendedor (Reafro) e o grupo Mulheres do Brasil uniram-se para apoiar o “Afromentoring”, programa de mentorias coordenado por Mariana Ferreira dos Santos e Raquel de Oliveira Santiago. O programa oferece suporte de desenvolvimento pessoal e empresarial para que afroempreendedoras consigam construir alicerces para realização de seus propósitos. Promove conexões inter-raciais que possibilitam trocas de conhecimentos, informações e ressignificação da maneira de empreender. O objetivo é potencializar não apenas a força da mulher negra como empreendedora, mas auxiliar a desenvolver a base da pirâmide de negócios. Empresas de afrodescendentes são essenciais para a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social do país. O programa contribui para uma melhor distribuição de renda, reduzindo a desigualdade de gênero e étnico-racial, resultando no fortalecimento da economia local.

A metodologia, que se estenderá de julho à novembro, contará com encontros presenciais entre as mentoras e as mentoradas, sessões de desenvolvimento pessoal e de negócios, oficinas de pitch, dress code, automaquiagem, linkedin, e ainda fotos profissionais e cerimônia de entrega de certificados, uma noite dedicada à celebração do empreendedorismo.

Além de quebrar as barreiras do preconceito e do racismo, o programa quer estimular que as empreendedoras sigam buscando soluções e crescendo nos seus negócios. Elas serão acompanhadas por mentoras que possuem experiências em suas áreas e estão dispostas a contribuírem como facilitadoras do crescimento das mentoradas no mercado. O Afromentoring receberá inscrições das interessadas em serem mentoradas no ciclo de 2019 até a data de 05 de julho de 2019, pelo Mais informações, pelo email afromentoring@gmail.com ou siga o programa nas redes sociais:www.facebook.com/afromentoring e www.instagram.com/afromentoring.

“Acelere” para a mulher empreendedora

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Curitiba (CMEG), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), lançou um programa de incentivo à empreendedora, o “Acelere”. O programa é destinado à filiadas ou não da Câmara e tem como objetivo estimular as boas práticas empreendedoras para facilitar a jornada da mulher no mundo dos negócios.

O programa será composto por seis encontros, independentes, porém complementares, e tem o objetivo de oferecer pílulas de boas práticas para ajudar mulheres empreendedoras a traçarem um plano de superação a atual crise econômica. “Os temas escolhidos estão ligados às dores mais frequentes que mulheres empreendedoras compartilham que vivem nas jornadas de seus negócios, como a dificuldade em aumentar as vendas e a dúvida de como se destacar nas redes sociais. Em cada noite duas empresárias irão contextualizar um tema, e oferecerão uma ferramenta de fácil implementação ao final as participantes serão desafiadas a colocarem em prática”, explica a presidente da CMEG Curitiba, Luciana Burko Maciel.

O curso inicia no dia 31 de julho com o tema Planejamento empresarial eficaz e encerra no dia 03 de dezembro com premiação para a empresária que mais atingiu resultados no decorrer das aulas.

As inscrições já estão abertas e o investimento é de R$280 pelos seis módulos, ou R$65 o individual. Para se inscrever basta acessar o link:https://www.sympla.com.br/acelere—programa-de-incentivo-a-empreendedora__560048.

Aprenda a trabalhar com o Instagram

Diversos cursos estão programados para o mês de julho e que serão ministrado pela especialista em mídia digital, Dany Angel, voltados principalmente para a ferramenta Instagram. No dia 11, tendo como local o Evolutio Group, será o “Curso para Produção de Vídeos”. No dia 15, no Instituto Embeleze, palestra ”Como Crescer no Instagram sem Gastar Dinheiro”. Já no dia 17, em São José dos Pinhais, palestra como mesmo tema e no dia 22, no Master Hotel, curso “Instagram para Negócios”. Finalmente, no dia 30 de julho, no Evolutio Group, um treinamento “Domine o Instagram”. Informações sobre os cursos e palestras pelo fone 997 209 581.

Luísa Farfus Santos na Arbitragem

A advogada Luísa Farfus Santos assumiu um novo desafio: a área de Arbitragem no escritório Küster Machado Advogados.A iniciativa do escritório em investir na área de Arbitragem vem do crescente espaço que esse método de resolução de controvérsias vem conquistando no Brasil e a adequação do escritório às necessidades do mercado brasileiro.

No aniversário de 30 anos, o Küster Machado Advogado inaugurou esta nova área para mostrar ao mercado o posicionamento sólido e estratégico do escritório que combina a tradição com a inovação em negócios.

Parceria com Deborah Secco

Com o objetivo de melhorar a forma que os brasileiros consomem beleza, a Singu, marketplace de beleza e bem-estar, entra em uma nova fase. No mercado desde 2015, a empresa acaba de anunciar como sócia estratégica nos negócios e, um dos objetivos, é aperfeiçoar ainda mais as entregas. O propósito da Singu foi o que mais chamou a atenção da atriz e empresária.

A startup é responsável por triplicar a renda média das profissionais que atendem pelo aplicativo já que, ao contrário dos salões convencionais, que cobram até 70% do serviço prestado, a Singu recolhe apenas 35%, invertendo a lógica tradicional do mercado. “Conhecendo melhor a empresa, percebi a transformação que ela proporciona a mulheres, o que eu, pessoalmente, admiro muito e é uma bandeira que levanto. A Singu, até então, não tinha uma figura feminina que representasse tudo isso. Casou muito bem com meus planos para o futuro e pelo que a Singu também quer”, afirma Deborah Secco, atriz e sócia da Singu.

A Singu é o maior marketplace de beleza da América Latina, com mais de 300 mil usuários. Fundada por Tallis Gomes, fundador e ex-CEO Global da Easy Taxi, empreendedor que foi eleito pelo MIT um dos 30 empreendedores mais inovadores do mundo pelo seu trabalho à frente da Singu, tratada pela imprensa americana como “Uber for Beauty”.

Dificuldades de obter empréstimo

Há dez anos como agentes importantes do terceiro setor, especialmente em áreas como comércio varejistas e transportes, os microempreendedores individuais (MEIs) ainda encontram dificuldades em uma das principais demandas de negócios em crescimento: a tomada de um empréstimo.

De acordo com dados da MEI Fácil, plataforma de serviços financeiros para o micro e pequeno empreendedor, cerca de 92% dos MEIs cadastrados na empresa (pouco mais de 1 milhão) nunca pegaram um empréstimo em nome da empresa. Esse elevado número reflete ainda um distanciamento entre esses microempreendedores e os serviços bancários, influenciados pela alta carga burocrática, a dificuldade na tomada e a insegurança com as condições impostas.

“Muitos dos MEIs têm insegurança inclusive de usarem o CNPJ de sua empresa em serviços financeiros, esse é um dos motivos pelo qual muitos ainda operam com suas contas pessoais. Através do cadastro de MEI, no entanto, é possível que eles possam realizar uma tomada de crédito segura, que impulsione seu negócio. Nesse sentido, falta um melhor entendimento dos processos e uma maior organização financeira para que se possa realizar o recebimento do aporte” indica Gislaine Zaramella, sócia-fundadora da MEI Fácil.

Transformação e inteligência artificial

Inovar deixou de ser uma vantagem competitiva e virou uma competência básica para que as empresas garantam a sua sobrevivência no mercado. E visando proporcionar um momento de imersão e estimular a reflexão sobre como a inovação é importante para a carreira e os negócios, acontece no dia 14 de agosto, no Teatro Positivo, às 20 horas, o Neoconnection Tech, que irá reunir três dos principais experts deste cenário, contando com um dos principais pensadores digitais no Brasil, Martha Gabriel, e também com os especialistas do Triple AAA, que são conectados às tendências inovadoras do Vale do Silício, Allan Costa e Arthur Igreja.

Com o tema “Inteligência Artificial para os Negócios”, Martha Gabriel, que é autora de 6 livros, sendo 2 best sellers, consultora e palestrante nas áreas de marketing digital, inovação e educação, apresentará de que forma ainteligência artificial emerge no mundo de hoje, seus impactos e possibilidades, discutindo como utilizá-la de forma a alavancar oportunidades sociais, biológicas e econômicas.

Segundo ela, a inteligência artificial associada a IoT, Big Data, Robótica e Nanotecnologia é um dos pilares estruturais da transformação tecnológica do mundo que tende a modificar profundamente todas as dimensões da existência.

Evento “Mulher Brilhante”

A empresária mineira, sócia fundadora da Forno de Minas Alimentas S/A, Hélida Mendonça, ministrará uma palestra no evento Mulher Brilhante que acontece nos dias 13 a 14 de julho no San Diego Suítes Lourdes – Av. Álvares Cabral nº 1.181 – Lourdes. Diferente de outras muitas palestras que Hélida já ministrou por todo Brasil, nessa especificamente (o Brilho de Empreender) ela vai mostrar o outro lado dessa mulher empresária: a mãe, esposa, filha, companheira, amiga e, claro, a empresária. Essas várias mulheres que existem dentro da Hélida, já muito conhecida como uma das fundadoras da Forno de Minas, uma das principais marcas do ramo alimentício no Brasil .

Prêmio de Liderança Feminina

Estão abertas as inscrições para o Prêmio CEBDS de Liderança Feminina, idealizado para reconhecer ações, mulheres e empresas que desenvolvem iniciativas que contribuem para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesta terceira edição do prêmio, o CEBDS acrescenta uma nova categoria que premiará projetos sociais voltados para empoderamento e capacitação de mulheres para liderança, em qualquer parte do país. Todos os projetos sociais inscritos que cumprirem as exigências do edital serão apresentados às empresas associadas e poderão ser “adotados” por um período de 12 meses. O edital completo com a descrição das quatro categorias e a área de inscrições estão disponíveis no site cebds.org.

Ação lúdica à crianças

Mês de julho é mês de férias escolares e é o período dos pais aproveitarem esse recesso para colocarem em dia consultas médicas, odontológicas e exames dos filhos. Pensando nisso, o Laboratório Frischmann Aisengart, em Curitiba, preparou uma surpresa para os pequenos que precisam passar por algum tipo de exame, diagnóstico ou vacinação.Duas unidades do laboratório vão receber os baixinhos com os personagens infantis Salsicha e Scooby-Doo.

Para a médica endocrinologista e pediatra do Laboratório, Dra Myrna Campagnoli, essa ação tem um significado mais profundo. “Geralmente, as crianças quando vão fazer exames ficam ansiosas e nervosas, pela coleta de sangue ou equipamentos não comuns ao dia a dia dos pequenos. O medo associado ao estresse pode alterar, inclusive, resultados de exames de sangue, hormônios como cortisol, adrenalina e o de crescimento podem vir mais elevados,” alerta a médica.

Conceitos e hábitos da Nova Economia

Novas formas de se relacionar com o trabalho e potencializar os resultados da sua empresa são temas chave no “NEO Experience – Conceitos e hábitos da Nova Economia”, organizado pela GGV – Inteligência em Vendas em conjunto com empresas parceiras. A promotora do evento é especialista em negócios e tem como missão inserir as empresas na nova economia comercial.

O evento acontecerá no dia 25 de julho, a partir das 19h, no auditório Maria Montessori, que fica no bloco amarelo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). O formato apresentado contará com palestras de 15 minutos que englobarão temas relacionados à Nova Economia. Além disso, painéis com CEOs de empresas que, embora novas, já são grandes potenciais, também serão apresentados. O ingresso tem valor de R$ 30,00 e pode ser adquirido antecipadamente por meio da plataforma Eventbrite, disponível pelo link. Confira a programação completa do evento: