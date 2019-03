Prêmio Chico Mendes acontece pela primeira vez no Paraná

Uma festa dedicada à celebração de boas práticas socioambientais marcará a entrega nacional do Prêmio Chico Mendes nesta quinta-feira (14), no Espaço Torres na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Guaíra. O evento terá como mestre de cerimônias Fernando Parracho, jornalista da Rede Globo e apresentador do Meio Dia Paraná, da RPC.

Empresas de várias partes do país – aprovadas dentro dos critérios do Programa de Certificação Pela Responsabilidade Socioambiental (PROCERT) – receberão a autorização para uso do Selo Verde.

A premiação foi criada para incentivar e disseminar a aplicação de novos conceitos de desenvolvimento sustentável. As empresas inscritas são analisadas por técnicos do Instituto Chico Mendes dentro de critérios que levam em consideração o potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais baseado na lei 10165/2000, observando-se a gestão de negócios e a gestão socioambiental, além de outros critérios pertinentes a cada uma das categorias do prêmio.

A festa de entrega do Prêmio será precedida pela realização do 5º Fórum Empresarial Chico Mendes de Sustentabilidade, que acontecerá durante todo o dia na sede da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) e abrangerá palestras e discussões sobre o tema “EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL – INOVAÇÃO E LIDERANÇA”.

Serviço

Prêmio Chico Mendes

14 de março, quinta-feira, a partir das 20h30

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 2377 – Guaíra