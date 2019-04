O primeiro-ministro do Japão declarou que vai levantar a questão de reformar a Organização Mundial do Comércio (OMC) na reunião de cúpula dos países do Grupo dos 20 a se realizar em junho, em Osaka.

Shinzo Abe fez a declaração em entrevista coletiva conjunta à imprensa depois de dialogar domingo, em Ottawa, com o premiê do Canadá, Justin Trudeau.

A OMC deu sentença favorável à Coreia do Sul em disputa sobre a proibição de importação de pescados do Japão que foi imposta pelo governo sul-coreano. A imposição da proibição foi feita após o acidente nuclear de Fukushima, em 2011. O governo japonês recorreu à Organização Mundial do Comércio com o argumento de que a proibição é injusta.

O primeiro-ministro do Japão afirma que há vários problemas com o órgão de apelações da OMC, como uma tendência de chegar a conclusões que não ajudam a resolver o problema. Acrescentou que alguns membros da OMC manifestaram dúvidas em relação à decisão.

Para Shinzo Abe, é imperativo que a organização resolva disputas de tal modo a criar condições mais adequadas à realidade do século 21. Ele determinou-se a discutir a questão na reunião de cúpula de junho.

O premiê japonês também comentou o plano dos Estados Unidos de passar a não dar autorizações especiais que isentam determinados países de uma proibição de importação de petróleo do Irã.

Abe lembrou que o Japão tem sido tradicionalmente um bom amigo do Irã. Explicou que gostaria de valorizar a amizade bilateral para oferecer contribuições à estabilidade e à paz na região. Com NHK