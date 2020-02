Prejuízo de milhões

A eliminação do Corinthians dará prejuízo milionário ao clube paulista.

Para cobrir as despesas de 2020, previa que o time avançasse pelo menos até as oitavas de final.

O Timão ficou sem arrecadar 20 milhões de reais. Caso fosse à terceira fase, garantiria R$ 2,1 milhões.

Na fase de grupos, a Conmebol paga 1 milhão de dólares por jogo em casa, ou seja, o total de 3 milhões de dólares (13 milhões de reais). Nas oitavas de final, o valor pago é de R$ 4,5 milhões por jogo. No total, quase R$ 20 milhões. Fora a receita de patrocínio e de bilheteria. O campeão da Libertadores leva US$ 15 milhões (R$ 65,5 milhões), mais 25% da renda da decisão(partida única que este ano será no Maracanã). O vice fica com US$ 6 milhões (R$ 26,1 milhões) e outros 25% dos ingressos. Juntando as fases anteriores, o time campeão receberá US$ 22,5 milhões (R$ 98,1 milhões).