O prefeito Rafael Greca promoveu na tarde da terça-feira (15/10) um novo encontro com moradores de Curitiba na Prefeitura. Um deles foi o procurador de Justiça aposentado Rui Pinto, 90 anos, integrante da Academia Paranaense de Letras, que entregou ao prefeito uma coleção de seus livros publicados. Serão doados 200 exemplares dos livros para as bibliotecas do município.

Alguns integrantes da Associação de Catadores Mutirão também presentearam o prefeito com o livro que conta os 15 anos de história do grupo. Greca agradeceu o presente e propôs um evento para o lançamento da publicação.

“A Fundação Cultural de Curitiba não só vai divulgar o livro, como eu proponho uma exposição fotográfica e que um exemplar faça parte da nossa Casa da Memória”, disse Greca.

Marcos Cantoia de Oliveira também participou da audiência e levou o portfólio do primo, o artista Geovane Cezar Furman, formado em artes em Florença, na Itália, e que veio propor a pintura de painéis renascentistas na cidade.

Um grupo de profissionais do Centro de Educação Infantil (CEI) Casa da Criança São José agradeceu pelo aumento no valor repassado pela Prefeitura à creche. O CEI, que faz parte da regional Cajuru, está sendo premiado pela Bienal de Curitiba pela sua prática pedagógica de resgate das brincadeiras infantis.

“A Casa da Criança São José é um orgulho de Curitiba, surgiu com o programa Vale Creche, inspirado pela ex-primeira-dama de Curitiba e do Estado Fani Lerner. Se mantém até hoje com o apoio da comunidade e das empresas da região”, elogiou o prefeito.

Greca também foi convidado para assistir ao espetáculo do grupo argentino Fuerza Bruta, que se apresenta pela primeira vez na cidade, na Pedreira Paulo Leminski, de 22 a 27 de outubro.

Outra festa para a qual o prefeito foi convidado é a dos 40 anos do Bar do Alemão, que acontece nesta sexta-feira (18/10). O bar surgiu durante uma comemoração no Largo da Ordem, quando a consulesa da Alemanha, na época, transformou o depósito da Casa Stobel em barraca alemã.