Cuidados com o meio ambiente e a sustentabilidade, conceitos relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), foram os destaques da aula de campo para estudantes de escolas municipais na sexta-feira, no Palácio 29 de Março, sede da Prefeitura.

“Como as gralhas azuis, queremos que os curitibinhas sejam plantadores de pinhão, nos ajudando a plantar as cem mil árvores. Temos que seguir a lição da gralha azul e plantar árvores”, disse o prefeito Rafael Greca, que recebeu os 400 estudantes de 11 escolas e de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Salão Nobre.

“Vocês sabiam que uma única árvore, durante um ano, gera o oxigênio que dez pessoas respiram? Elas são muito importantes. E este palácio usa energia solar, energia limpa”, contou o prefeito.

A estudante Heloísa Ribeiro, do 3º ano da Escola Municipal CEI David Carneiro (Xaxim), nunca tinha visitado na Prefeitura.

“Gostei muito porque, além de aprender sobre a minha cidade, eu aprendi que temos que cuidar das árvores”, disse Heloísa.

O prefeito recebeu trabalhos artísticos feitos pelas crianças, inclusive o quadro As Araucárias, dos estudantes 4º ano da escola David Carneiro. “Eu adoro desenhar e comecei pintando uma araucária e aí foi crescendo, fizemos o céu e muitas outras árvores”, contou Karina da Silva Enumo.

A aula de sexta-feira integra o programa Linhas do Conhecimento, que transforma Curitiba em uma imensa sala de aula, com aulas de campo e propostas culturais em faróis, museus, praças, teatros e outros espaços públicos.

O objetivo é, além do conteúdo pedagógico de cada aula, fortalecer a identidade cidadã nos participantes.

“Ao transformarmos toda a cidade em sala de aula, consolidamos Curitiba como cidade educadora, capaz de expandir saberes e materializar o sentimento de pertença”, comentou a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

Qualidade de vida

Os ODSs são 17 objetivos definidos em 2015 pela ONU para melhorar a qualidade de vida no planeta, entre eles o combate à pobreza, à fome, redução de desigualdades, promoção do crescimento econômico sustentável e promoção da paz.

A atividade na Prefeitura incluiu jogos e brincadeiras sobre os ODSs, como bingo, dominó e testes de memória.

Participaram as escolas municipais Maria do Carmo Martins, Rachel Mader Gonçalves, São Luiz, CEI David Carneiro, CEI Profª Nair de Macedo, Walter Hoerner, Bairro Novo do CAIC Guilherme Lacerda Braga Sobrinho, Margarida Orso Dalagassa, CEI Romário Martins, Dom Manoel da Silveira D´Elboux, José Cavallin e CMEI Vila Diana.