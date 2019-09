Num salão circundado pelos afrescos do pintor curitibano Sérgio Ferro, no Memorial de Curitiba, 33 personalidades e três instituições foram condecoradas na quinta-feira (19/9) pelo prefeito Rafael Greca pela Ordem Municipal da Luz dos Pinhais de Curitiba.

As medalhas e diplomas homenageiam curitibanos, de nascimento ou adoção, por sua contribuição ao engrandecimento da cidade e do bem-estar de seus habitantes.

“O agradecimento é a memória do coração”, disse Greca. “Domina esse memorial o painel do grande artista Sérgio Ferro e no centro dele o tímpano que relembra os ensinamentos de Sêneca: a essência da vida consiste em dar, receber e agradecer.”

Com referências bíblicas e históricas, Greca apresentou às mais de 200 pessoas presentes a inspiração da honraria máxima da capital paranaense. A medalha é também uma homenagem ao escultor João Turin, um dos maiores artistas paranaenses e autor da obra “Homem à Altura dos Pinheiros”, estampada na peça.

Participaram da solenidade o vice-prefeito, Eduardo Pimentel; o secretário do Governo Municipal e presidente do Ippuc, Luiz Fernando Jamur; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Ana Cristina de Castro e a procuradora-geral do município, Vanessa Volpi.

Também estiveram presentes no evento os secretários municipais do Meio Ambiente, Marilza Dias; da Educação, Maria Silvia Bacila; de Obras Públicas Rodrigo Rodrigues, o presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Thiago Ferro; a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra; o presidente da Cohab, José Lupion Neto; o assessor de relações Internacionais, Rodolpho Zannin Feijó; o diretor da Guarda Municipal, Carlos Celso dos Santos Junior; o ex-deputado federal Abelardo Lupion; e os vereadores Sergio Balaguer (Serginho do Posto) e Mauro Bobato.

O ex-governador Jaime Lerner não pôde comparecer e deve receber seu diploma e medalha em outra data. Também já estava programada a entrega em outra data para o ministro Sergio Moro e o ex-presidente do BID Enrique Iglesias.

Homenageados

O senador Oriovisto Guimarães, falou em nome dos homenageados. “Obrigada Rafael Greca e obrigado Curitiba. Todos nós homenageados estamos em festa e honrados”, disse Guimarães.

O senador elogiou, ainda, as apresentações da Camerata Antiqua de Curitiba, intercaladas coma as entregas das medalhas e diplomas.

“A ideia é digna de Curitiba e da sua sensibilidade”, disse o senador, referindo-se ao prefeito.

A Camerata Antiqua de Curitiba – uma das instituições agraciadas – foi regida por Mara Campos.

A abertura da solenidade foi com a Entrada das Bandeiras pela Guarda Municipal e o encerramento com a execução do Hino de Curitiba pelo Coro da Camerata.

O repertório das apresentações incluiu: Hino da Bandeira, Hino Nacional, Hallelujah (de Händel), Carinhoso (de Pixinguinha), Hino da Independência, Melodia Sentimental (de Villa-Lobos), Ode à Alegria (de Beethoven), Glória (de Vivaldi) e o Hino de Curitiba.

“É bonito ver a família toda aqui, honrada e feliz”, disse a primeira-dama, Margarita Sansone, destacando a emoção envolvendo o maestro Isaías Pereira da Silva, um dos homenageados, e sua família.

O maestro é sargento da Polícia Militar e há 20 anos ensina crianças de comunidades vulneráveis música e cidadania.

“Acredito no poder na música para tirar as crianças da rua. Temos que dar uma nova perspectiva de vida para elas. Receber esta honraria hoje me deixa muito satisfeito e agradecido”, contou Silva.

Instituída pelo Decreto Municipal 915, de 31 de agosto de 2018, a homenagem é constituída de uma medalha, de um diploma e da inscrição do nome dos homenageados em um livro de registros. O decreto define o Conselho da Ordem e os critérios para a escolha de nomes, entre os quais: conduta ilibada dos homenageados e ações de relevância em favor da cidade.

Banhadas a ouro, as medalhas são inspiradas na obra “Homem à Altura dos Pinheiros”, de João Turin, com o desenho de um homem de braços abertos em um cenário de pinheirais. A imagem remete ao Homem Vitruviano, símbolo do Renascimento, de Leonardo Da Vinci. A medalha é sustentada por uma fita nas cores da bandeira de Curitiba verde bandeira, com filete central vermelho, ladeado por dois filetes brancos e dois filetes dourados.