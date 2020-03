Prefeitura de Curitiba reforça limpeza dos 22 terminais da cidade

Os terminais da cidade vão ter reforço de limpeza neste fim de semana. Começou na noite da sexta-feira (27/3) a pulverização com peróxido de hidrogênio pelo terminal do Pinheirinho, o maior da cidade, por onde passam cerca de 130 mil pessoas em dias úteis normais. Até o fim do domingo (29/3), será feita a assepsia nos 22 terminais da cidade e mais a Rodoferroviária. No total, serão 196 mil metros quadrados de área higienizados nos terminais.

O objetivo é conter a disseminação do novo coronavírus. “Os terminais são áreas de grande fluxo de passageiros todos os dias e estamos reforçando a higienização para evitar a propagação do vírus”, diz o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto.