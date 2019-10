O prefeito Rafael Greca foi convidado pelo presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Glaucio Geara, para receber a Comenda Barão do Serro Azul, a maior homenagem concedida pela instituição a personalidades que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento da sociedade. A solenidade será realizada no dia 13 de novembro, no Graciosa Country Club.

“Este é o nosso reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito na cidade. Curitiba está limpa, florida, a população está feliz. É uma justa homenagem”, declarou Geara, que foi recebido pelo prefeito em seu gabinete, nesta quarta-feira (16/10).

“O Barão do Serro Azul é a figura mais importante da história política e empresarial do Paraná. É uma figura única, luz que brilha em Curitiba. Me sinto muito distinguido”, declarou Greca.

O prefeito agradeceu pela parceria entre a Prefeitura e a Associação Comercial e destacou o projeto Rosto da Cidade, que busca a recuperação das cores e a eliminação da pichação de imóveis públicos e privados do setor histórico de Curitiba.