O prefeito de Pérola, Darlan Scalco, foi eleito nesta terça-feira (23) o novo presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), em votação realizada no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) que se tornou um ato público em defesa do municipalismo. Scalco foi aclamado presidente encabeçando chapa única e ocupará o lugar de Frank Ariel Schiavini, prefeito de Coronel Vivida.

A cerimônia da eleição foi conduzida pelo deputado e ex-prefeito de Assis Chateaubriand Marcel Micheletto (PR), que já foi presidente da AMP e representou o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano (PSDB). Falando para mais de 200 lideranças, entre prefeitos, deputados e vereadores que lotaram o Plenarinho da Assembleia para prestigiar o evento, Micheletto disse que a atual partilha dos recursos nacionais privilegia o governo federal em prejuízo dos municípios.

Já eleito, Scalco agradeceu a Schiavini e enfatizou que sua eleição traduz o “momento de unidade” vivido pela Associação dos Municípios, propício, segundo ele, às ações em favor do municipalismo. Ele advertiu que alguns municípios paranaenses, além das dificuldades decorrentes da falta de recursos, estão sobrecarregados com decisões judiciais que autorizam o retorno de funcionários aposentados a seus antigos cargos, que já foram ocupados por novos servidores contratados por concurso público – o que está levando ao inchamento das estruturas municipais e ameaça inviabilizar o funcionamento dessas prefeituras.

Antes do pronunciamento de Scalco, Frank Schiavini fez um balanço de suas ações (também exibido num vídeo) e disse que, como último gesto de seu mandato na AMP, entregava um ofício ao governador em exercício, Darci Piana (representando o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, em viagem à China), pedindo, em nome dos prefeitos paranaenses, que o Governo não autorize o aumento das tarifas de água e esgoto, em estudos na Sanepar.

Ainda antes da eleição, o primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), saudou Scalco e ressaltou a importância de que a AMP mantenha a “permanente interlocução” desenvolvida hoje com o Legislativo e demais poderes, assim como nas articulações nacionais que visam o fortalecimento dos municípios. Romanelli lembrou que um dos lemas da campanha presidencial – “menos Brasília e mais Brasil” – remete necessariamente ao debate sobre a reforma do pacto federativo. “A solução dos problemas do País passa pelo fortalecimento dos municípios”, disse o deputado. “A AMP sempre terá receptividade na Assembleia e o Darlan contará com o apoio dessa Casa”.

Darlan Scalco exerce seu segundo mandato de prefeito de Pérola, é presidente da Amerios e recentemente recebeu na Assembleia Legislativa o Prêmio Gestor Público do Paraná/2018 pelo projeto União e Parceria, Vencendo a Fibromialgia, desenvolvido pela Secretaria municipal de Saúde de Pérola. A eleição da nova diretoria da Associação dos Municípios teve a presença dos deputados Alexandre Curi (PSB), Nelson Luersen (PDT), Michele Caputo (PSDB), Arilson Chiorato (PT), Emergon Bacil (PSL), Paulo Litro (PSDB), Hussein Bakri (PSD), Jonas Guimarães (PSB), Vilmar Reichembach (PSC), Do Carmo (PSL), Soldado Adriano (PV) e Elio Rusch (DEM), além dos já citados Romanelli e Micheletto.

Também estavam presentes o governador em exercício Darci Piana, o prefeito de Curitiba em exercício, Eduardo Pimentel, o ex-governador Orlando Pessuti, a ex-vice-governadora Emilia Belinati, os secretários da Casa Civil, Guto Silva, do Planejamento, Valdemar Jorge, e Márcio Nunes, do Desenvolvimento Sustentável, os deputados federais Antonio Wandscheer e Sérgio Souza e representantes da Confederação Nacional dos Municípios.