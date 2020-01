Os preços do trigo seguem em alta no mercado doméstico,

nesta semana, segundo pesquisas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). A alta é influenciada pela postura firme de vendedores e pelas elevações nas cotações do cereal na Argentina.

Triticultores consultados pelo Cepea permanecem na expectativa de negociar sua produção a preços superiores nos próximos meses.

Isso porque a disponibilidade do cereal no mercado interno é baixa e os

estoques de compradores devem se reduzir ainda mais. No Paraná, que é o maior

produtor de trigo do país, a comercialização já chega a 90%. Em relação aos derivados, as cotações de boa parte das farinhas de trigo foram sustentadas pela elevação nos preços do trigo. No entanto, a demanda ainda enfraquecida restringiu novas altas e, dessa forma, grande parte de moinhos está com a moagem reduzida. Quanto ao farelo de trigo, a demanda recuou ligeiramente, devido à melhora nas pastagens por conta das chuvas. Entretanto, os altos patamares dos preços do milho limitaram as desvalorizações do farelo.

A notícia Preços do trigo seguem em alta no mercado interno, diz Cepea apareceu pela primeira vez em Sistema FAEP.

Fonte: Sistema FAEP