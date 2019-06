O índice que mede a variação dos preços recebidos pelos produtores paulistas (IqPR) registrou queda de 1,76% no fechamento do mês de maio de 2019, informa o Instituto de Economia Agrícola (IEA), instituição de pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Dos produtos que apresentaram alta, destacaram-se: arroz (16,27%), amendoim (11,55%), batata (11,20%) e as carnes suína (4,09%) e de frango (1,91%). Entre os que reduziram seus preços, tiveram maior variação: banana nanica (37,43%), feijão (32,63%) e laranja para mesa (26,04%), afirmam Danton Leonel de Camargo Bini e Eder Pinatti, pesquisadores do IEA.

Acumulado dos últimos 12 meses

No período de junho de 2018 a maio de 2019, o IqPR apresentou alta de 14,48%. Dos 13 produtos que variaram positivamente, quatro tiveram preços ajustados em mais de 40%. Com quedas mais modestas, o grupo de grãos (algodão, trigo, soja, milho e café) e a laranja para mesa completam a cesta de produtos.

Para ler o artigo na íntegra e consultar as tabelas e gráficos, com informações sobre o IqPR com e sem cana-de-a çúcar, principal produto da agropecuária paulista, clique aqui.

Fonte: Sec. de Agricultura de SP

Foto: reprodução Reuters