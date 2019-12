Nas granjas paulistas, o mercado segue com preços estáveis, com a ave terminada cotada, em média, em R$3,20 por quilo.

As ofertas seguem regulares e com lotes advindos de integração, o que dificulta o fortalecimento dos preços em decorrência do período do mês.

No atacado, os preços recuaram R$0,02 por quilo nos últimos sete dias, com a carcaça sendo negociada, em média, em R$5,20 por quilo.

Apesar do cenário aparentemente fraco, os preços seguem acima do registrado em igual período do ano passado. As cotações na granja estão 6,7% maiores e no atacado a valorização é de 25,3%, frente a 2018.

Com relação ao mercado externo, em novembro os embarques de carne in natura ficaram 4,2% maiores que o embarcado no mesmo mês do ano passado.

Fonte: Scot Consultoria