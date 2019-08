Depois de subir por quase dois meses, o preço do etanol hidratado caiu em São Paulo na semana passada. Essa foi, inclusive, a primeira desvalorização neste período de pico de colheita na região Centro-Sul. De acordo com colaboradores do Cepea, a pressão veio do enfraquecimento da demanda – distribuidoras seguem retirando produto adquirido anteriormente. Do lado das usinas, algumas seguiram firmes nos preços de venda, enquanto outras cederam por necessidades financeiras. Além de São Paulo, esse recuo nos preços foi observado também em outros estados, como Goiás, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Entre 19 e 23 de agosto, o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol hidratado fechou a R$ 1,7217/litro (sem ICMS e sem PIS/Cofins), baixa de 1,35% em relação ao da semana anterior. No caso do etanol anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ foi de R$ 1,9324/litro (sem PIS/Cofins), queda de 0,71% na mesma comparação.

Fonte: Cepea