Precisamos falar sobre o desencantamento do mundo

Max Weber, um dos mais brilhantes sociólogos que a humanidade conheceu, teceu o conceito de desencantamento do mundo, porém sob seu cume, tal termo não se traduzia em um ‘desencantar’, algo mais emocional como tristeza do espírito. E sim, Weber ilustrava uma nova era em que se ‘desencantava’ no sentido de se tirar o encanto, o feitiço, em que a sociedade vivia na Era das trevas. Um mundo que deixara de pertencer aos prumos da religião e se passara ao mundo do poder da ciência e tecnologia.

E, podemos dizer que esse foi o início dos nossos tempos modernos. Assim, como todos os acontecimentos que foram oriundos dessa racionalização da vida, chegamos aos dias atuais, o do desencantamento do mundo no sentido de decepção, de perda das ilusões, do desgosto e da desilusão. Afinal, vimos dois jovens adentrarem em uma escola e ceifar vidas de inocentes e uma noção elegendo o ‘menos’ pior e sua atuação pífia, onde há o aumento de tudo o que foi-se proposto a reduzir.

Um país que teve sua riqueza, seus valores e sua moral usurpada por governantes desonestos que hoje decoram os presídios. As instituições que transgredem os valores e criam uma posição opositora de brasileiro contra brasileiro, de ‘nós’ contra ‘eles’, sendo que na essência o ‘nós’ e os ‘eles’ são as faces das mesmas moedas. E até as instituições que se constituem nas bases justas e perfeitas se tornam escadas para a exaltação dos egos.

Hoje o mundo está desencantado. Criamos armas que tiram as nossas vidas. Remédios para as doenças que criamos. Uma contradição gritante sobre nossas ações e reações. Nossas instituições, são as que nos enfeitiçam, nos escravizam, dão margem aos gestores-senhores de engenho, no qual o assédio moral está na ordem do dia.

Estamos vivendo um desalento de informações onde não se tem mais em quem confiar, fico pensando como o Rei Salomão, na famigerada história do filho cortado ao meio se adaptaria com sua sapiência em plena era da fake News.

Estamos em um mundo desencantado. Não há mais a magia, a gentileza, a tolerância, e o prestar-se útil ao próximo. Vivemos em nossas celas, virando o rosto para o caos em que nos tornamos, em nossos bairros chiques e em nossas favelas, apenas aguardando. Aguardando o dia do juízo final. E, como cantava Robin Gibb: – I started to cry which started the whole world laughing / Oh If I’d only seen that the joke was on me.

E quanto a mim? Bem, convido-o a reflexão, meus irmãos.

