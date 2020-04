Precisamos entender alguma coisa sobre a China.

Ela tem 1/5 da população mundial.

No século XVIII, ela e a India tinham mais de metade do PIB mundial.

Foram destruídas pelos europeus, em especial os ingleses, que ocuparam a India e obrigaram os chineses a consumir ópio (isto mesmo!).

Desde o que os chineses chamam de Libertação (a tomada do poder pelos comunistas em 1949), o país se fortaleceu. E mais ainda quando, deixando de lado a ortodoxia marxista, se expandiu economicamente de forma ímpar.

Hoje, alterna com os EUA no maior PIB do mundo e é questao de tempo se consolidar na pole position da produção mundial.

Agora, dois pontos muito importantes.

É um país orgulhoso de sua história, de sua cultura, do que tem e fez. E um país com paciência para ocupar o lugar que lhe cabe no concerto das nações.

Quando Kissinger negociou com Mao Tsetung a abertura de relações diplomáticas e econômicas entre os dois países, o chinês deixou claro que queria Taiwan de volta à China, mas sem pressa nenhuma:

– Podemos esperar cem anos.

A China não vê o menor problema em negociar com outros países, inclusive para a exploração econômica de territórios contestados, mas nao abre mão da soberania sobre eles.

Leiam as notas da diplomacia chinesa sobre as besteiras ditas pela turma de nosso governo. Não há nada de comunismo ali. Não existe mais comunismo na China. Mas há um nacionalismo muito forte. O desrespeito a sua honra é algo intolerável, para eles.

Hoje, a China já cortou parte da importação de soja que fazia do Brasil. Vai comprar dos EUA. E certamente vai continuar por aí.

O seu governo é muito pragmático. Rompeu com o comunismo quando Deng Hsiaoping fez valer a máxima “não importa a cor do gato, o que importa é que mate o rato”. Mas também é muito cioso de sua importância. Sabe o quanto vale.

Deu saltos tecnológicos e econômicos impressionantes.

É muita tolice o bolsonarismo ficar brincando de bobo com a China. Isso vai nos custar caro. Infelizmente, a conta não será paga apenas pelos que nos governam. Ela vai agravar nossa situação econômica. A ministra da Agricultura deve estar desesperada.

Já Paulo Guedes, eu não sei se ele tem relação com a realidade. Talvez nem tenha percebido. Os militares, eu não sei. Talvez estejam notando que, ao arrumar briga e perder mercados, o Brasil esteja caminhando para uma catástrofe.

Se for verdade que os militares assumiram o poder aqui, e estão deixando os Bolsonaro na brinquedoteca, talvez alguma racionalidade apareça.

Fonte: rede social do professor Renato Janine Ribeiro

Renato Janine Ribeiro é um professor de filosofia, cientista político, escritor e colunista brasileiro. Foi ministro da Educação do Brasil, entre abril e setembro de 2015.

É Professor-titular da cadeira de Ética e Filosofia política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.