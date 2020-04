A dependência extrema de insumos importados explica a precária situação do Brasil na testagem para o novo coronavírus. Mesmo só examinando doentes graves, mortos, profissionais de saúde, o país já é o 14º do mundo em casos e o que menos testa entre os 15 países mais atingidos.

O país faz 296 testes por milhão de habitantes. O Irã, o segundo que menos testa entre os mais afetados, faz 2.755 por milhão. Os EUA, 7.101 por milhão.

A Alemanha, um dos países com menor taxa de mortalidade, testou 1.317.887 pessoas.

Os testes e os insumos são produzidos na China, Índia, EUA e países europeus. Pressionados pela pandemia, todos usam o que produzem e, no caso da China, a maior produtora, exporta a quem paga mais e mais depressa.