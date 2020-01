Os proprietários de veículos com placas final 1 e 2 têm até o dia 23 deste mês para pagamento à vista ou da primeira parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020.

Quem fizer o pagamento de uma só vez terá um desconto de 3%. Já o parcelamento pode ser feito em três vezes. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, o calendário estabelece ainda o dia 24 como prazo para as placas com final 3 ou 4 e segue até o dia 29 para quem tem placa com final 9 ou 0.

A partir deste ano, as guias de pagamento não serão mais enviadas pelos Correios. Com isso, o proprietário de veículo precisa acessar o site da Secretaria da Fazenda e emitir o documento. Ou ainda, pode fazer o pagamento sem a guia, se deslocando até as agências bancárias credenciadas.

Para este ano, a secretaria estima que com o pagamento do imposto cerca de R$ 3,3 bilhões devem ser injetados nos cofres públicos, dos quais 50% do valor recolhido fica com o município de licenciamento do veículo. O IPVA é calculado com base no valor do veículo, e a quitação é requisito obrigatório para emissão certificado de licenciamento pelo Detran/PR. O não pagamento do imposto acarreta em multa e apreensão do carro.

Reportagem: Leonardo Gomes