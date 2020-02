Prazo para pagar IPTU com desconto vai até 2ª feira

Na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro, termina o prazo para quem quiser pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxa de Coleta de Lixo (IPTU-TCL/2020) com desconto de 4%. A redução é garantida exclusivamente para quem pagar à vista.

Se o contribuinte preferir parcelar em dez vezes, ele perde o desconto, mas não paga juros. A primeira parcela, a do mês de fevereiro, terá vencimento entre os dias 11 e 15. O dia do mês muda de acordo com o dígito verificador (último algarismo da indicação fiscal). As parcelas seguintes – até novembro – terão o mesmo dia de vencimento.

Já os que já têm cadastrado o débito em conta terão o vencimento da primeira parcela dia 17 de fevereiro. Nos meses seguintes, a parcela será debitada todo dia 11.

Se você já tinha o IPTU cadastrado no ano passado não precisa se preocupar, pois a renovação é automática.

Quem quiser se cadastrar para pagar no débito automático precisa fazer a solicitação diretamente em seu banco, 30 dias antes do vencimento da parcela, prazo fixado pelos bancos para o cadastro. O cadastro pode ser feito em qualquer época do ano, mas as parcelas mensais não podem ser inferiores a R$ 20 (somando IPTU e a Taxa de Coleta de Lixo).

Segunda via

Independentemente da forma de pagamento, à vista ou parcelado, o contribuinte tem a opção de imprimir o carnê ou o documento de arrecadação municipal (DAM) pela internet.