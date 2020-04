Pratos com bacalhau e ceia tamanho família delivery na Páscoa da Pantucci Trattoria

Ceia será para o almoço de domingo de Páscoa, mediante encomenda, com pratos que servem de 3 a 7 pessoas; pratos individuais com bacalhau serão servidos de sexta a domingo

Nada de ficar sem o tradicional almoço de Páscoa, mesmo em quarentena. Não precisa ser com muitas pessoas, mas sabor e qualidade precisam estar à mesa nessa data tão simbólica. Pensando nisso, a Pantucci Trattoria está aceitando encomendas de pratos tamanho família, especiais para o almoço deste domingo. Também haverá opções de pratos individuais com o tradicional bacalhau. Tudo isso para delivery.

Para os pratos tamanho família, as opções são: Costelinha de leitão à pururuca acompanha farofa salgada, arroz com amêndoas laminadas e açafrão e molho demi glacê; Filé Wellington (mignon, coberta com cogumelos refogados, envolta em massa folhada), acompanhado de molho demi glacê e arroz com amêndoas e açafrão; e o Queijo Brie assado envolto em massa folhada e geleia de damasco. Os três possuem versões pequenas e grandes, que podem servir de 3 a 7 pessoas, respectivamente.

Para quem não abre mão do bacalhau na Páscoa, haverá duas opções de pratos individuais com o peixe no delivery: Conchiglione recheado com bacalhau servido com tomates frescos, azeitonas e manjericão; e a Lasanha de bacalhau com molho bechamel, gratinada com queijo parmesão. Além destes itens, o menu delivery da Pantucci Trattoria, especialmente elaborado para a quarentena, continuará a disposição dos clientes.

Os pratos individuais de bacalhau estarão disponíveis na sexta (10), sábado (11) e domingo (12). Para os pratos tamanho família, que estão disponíveis apenas no domingo, é necessário efetuar encomendas até o dia 11 de abril, sábado, até às 12h. Os pratos poderão ser entregues (consulte taxas de entregas e bairros e cobertura) ou retirados no balcão. Encomendas pelos telefones (41) 99966-0288 e 3205-3883.

Serviço:

Menu Páscoa Delivery Pantucci Trattoria

Pratos individuais válidos nos dias 10, 11 e 12 de abril (sexta, sábado e domingo)

Pedidos pelo app James, site www.pantuccitrattoria.com.br na aba delivery ou pelo WhatsApp (41) 99966-0288

Pratos tamanho família apenas para o domingo (12), mediante encomenda até 12h de sábado (11), para delivery (consulte bairros de cobertura e taxas de entregas) ou retirada no balcão

Encomendas pelos telefones: (41) 99966-0288 e 3205-3883

Menu Páscoa Delivery Pantucci Trattoria

Pratos individuais válidos para sexta, sábado e domingo (menu delivery tradicional permanecerá a disposição):

Conchiglione recheado com bacalhau servido com tomates frescos, azeitonas e manjericão R$ 49,90

Lasanha de bacalhau com molho bechamel, gratinada com queijo parmesão R$ 49,90

Ceia pratos tamanho família (somente sob encomenda até 12h do dia 11/04):

Costelinha de leitão à pururuca acompanha farofa salgada, arroz com amêndoas laminadas e açafrão e molho demi glacê

Pequena (serve de 3 a 4 pessoas) R$ 140,00

Grande (serve de 5 a 7 pessoas) R$ 260,00

Filé Wellington: Filé mignon coberto com cogumelos refogados envolto em massa folhada, acompanha molho demi glacê e arroz com amêndoas e açafrão

Peça inteira: R$250,00 (serve de 4 a 6 pessoas)

Meia peça: R$140,00 (serve até 3 pessoas)

Queijo Brie: peça de queijo brie assado envolto em massa folhada e geleia de damasco

Peça inteira (aproximadamente 1,8 kg): R$ 140,00

Peça inteira (500 gramas) R$ 47,00

Fotos: Divulgação.