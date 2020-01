Boletim de balneabilidade emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) na ultima sexta (3), confirma que as águas do Estado se mantêm próprias para banho no Litoral e no Lago de Itaipu. No Litoral, apenas Ponta da Pita, em Antonina, continua como local impróprio para banho. Nas praias de água doce todos os locais monitorados apresentam qualidade para banho.

Lago de Itaipu

São monitorados pontos de prainhas e rios nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e Primeiro de Maio.

Litoral

São 49 pontos de toda a orla monitorados pelo IAP: 13 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, seis na Ilha do Mel, três em Morretes e dois em Antonina.

Anualmente, técnicos do IAP monitoram a qualidade das águas no período de maior fluxo de veranistas para avaliar a concentração de bactérias Escherichia coli (E.coli) na água. Quanto maior a quantidade da bactéria na água, maior a possibilidade da existência de agentes patogênicos, que podem colocar em risco a saúde dos banhistas, provocando problemas gastrointestinais, como vômitos e diarreias.

Os boletins são divulgados todas as sextas-feiras durante a temporada de verão. Os veranistas podem conferir, semanalmente, no site do IAP.

Fonte: Portal da Cidade