Em apenas oito dias da Operação Verão Maior, foram registradas 964 ocorrências de atendimentos envolvendo águas-vivas e caravelas.

O balanço do Corpo de Bombeiros é referente aos primeiros dias da operação, que teve início no dia 21 de dezembro.

De acordo com os bombeiros, na temporada de 2016/2017 o Paraná registrou mais de 27 mil casos de acidentes com esses animais. Na temporada seguinte, entre 21 de dezembro a 18 de fevereiro, o número caiu para 1.188 casos. Já na última temporada foram 1.469. Por isso o número destes primeiros sete dias chama a atenção.

Não se deve tocar em águas-vivas e caravelas, mesmo que pareçam mortas na areia. Se a pessoa for queimada, deve lavar o local apenas com a água do mar e não esfregar a região atingida. Em seguida, é necessário procurar um posto de salva-vidas para colocar vinagre e neutralizar a ação da toxina. Não pode passar água doce e nenhuma outra substância, como bebida alcoólica ou urina. Águas-vivas e caravelas não atacam as pessoas, os acidentes acontecem quando por algum motivo, elas encostam nos banhistas e, neste momento, liberam substâncias na pele que causam o envenenamento, popularmente conhecido como queimadura. O chefe da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações da Secretaria da Saúde, Emanuel Marques da Silva, explica o possível motivo para o aumento destes casos nesta época.

Em caso de dúvidas sobre acidentes a população pode entrar em contato com o Centro de Controle de Envenenamentos do Paraná pelo número: 0800-410148 (CCE/PR).