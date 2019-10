Presente em celebradas passarelas nacionais e internacionais (Miami e Lisboa), a Cia Marítima é nobre marca na moda praia brasileira. Com esse aval, ela apresenta a coleção Trópicos, para a temporada de verão 2020. Em Curitiba, o lançamento mereceu um “beach day” na loja dos empresários Fernando e Ticiana Menezes, no ParkShopping Barigui.

A coleção tem dois momentos – o das estampas e o das peças lisas. Na linha Lisos Tricot predominam as cores azul marinho e verde menta para compor vestidos e kaftans. E as estampas, batizadas Riviera, Veradero e Antilhas, vibram em cores vivas.

Biquínis, maiôs e croppeds Riviera trazem motivos geométricos, a estampa Veradero privilegia o floral, presente também nos bodies e saídas de praia. A borboleta é a vedete da estampa Antilhas, enfeitando tanto buquínis quanto kaftans e chemises.

Ticiana Menezes lembra que a Cia Marítima sempre está atenta aos avanços tecnológicos, imprimindo em suas peças novos tecidos novos e modelagens exclusivas.

Com mil e cem pontos de venda no Brasil e países das três Américas, Ásia e Europa, a marca do poderoso Grupo Rosset é a maior exportadora de biquínis do país. Sua produção é de um milhão de peças por ano, sendo cerca de 7% desse total destinados à exportação.

Obs: a Cia Marítima tem endereço em Curitiba também no Pátio Batel e no ParkShopping Barigui.