Praça do MON deve receber 10 mil pessoas para festival na “capital da cerveja artesanal”

4ª edição do Festival da Cultura Cervejeira Artesanal ocorrerá nos dias 14 e 15 de março com 45 cervejarias, mais de 200 rótulos e música ao vivo; entrada é gratuita

Considerada a capital nacional da cerveja artesanal, Curitiba receberá nos dias 14 e 15 de março a 4ª edição de um dos eventos mais importantes do segmento no Brasil: o Festival da Cultura Cervejeira Artesanal (FCCA), organizado pela Associação das Microcervejarias do Paraná (PROCERVA) e que será realizado na Praça Burle Marx, ao lado do Museu Oscar Niemeyer (MON).

Com entrada gratuita, o evento terá a participação de 35 cervejarias do Paraná e mais 10 convidadas de todo o Brasil. No total, serão mais de 200 rótulos artesanais à disposição do público. Além disso, o evento contará com praça de alimentação com 14 opções gastronômicas assinadas por diferentes chefs no sábado (14) e uma churrascada com grande variedade de cortes no domingo.

“O FCCA chega à sua quarta edição como uma consagração do meio cervejeiro paranaense, que demonstra o potencial do segmento”, afirma Iron Mendes, vice-presidente da PROCERVA. “Além das cervejarias participantes, teremos uma grande variedade de entretenimento para todos os públicos. Nosso principal objetivo com isso é fortalecer ainda mais a cultura da cerveja artesanal perante o público, que hoje em dia já conhece o produto, sabe quais são seus estilos favoritos e busca cada vez mais por novidades nesse mercado que não para de crescer”, destaca.

O rock e o blues serão a trilha sonora do FCCA, com 10 bandas distribuídas durante os dois dias. As famílias com crianças podem ficar tranquilas, pois haverá um espaço kids completo à disposição, garantindo a tranquilidade para os pais que forem curtir e têm desejo de desfrutar dos rótulos cervejeiros. No sábado (14), ocorrerão os Beer Games: uma competição com corrida de cerveja, corrida com saco de malte, rola barril, beer pong e mastigação de lúpulo para os cervejeiros e apreciadores que estiverem no evento.

O festival também contará com uma área exclusiva dedicada ao relacionamento B2B entre cervejeiros e profissionais/fornecedores do setor: um ambiente exclusivo para profissionais com CNPJ e patrocinadores que poderão interagir com cervejarias, contando inclusive com um local para descanso e negócios. “A ideia desse espaço é promover a aproximação entre os empresários do mundo cervejeiro com fornecedores e profissionais desse setor, incentivando assim o crescimento da cena cervejeira no Brasil”, destaca Mendes.

Mercado pujante

A produção das cervejas artesanais no Brasil mantém um crescimento consistente nos últimos cinco anos. Em 2018, o número total de cervejarias chegou a 889 empresas, sendo 210 novas fábricas, o que representa um crescimento de 23% do setor. O Sul continua como a região com o maior número de cervejarias e o Paraná se destaca nesse cenário: são mais de 90 cervejarias artesanais, com uma produção atual estimada de 7,8 milhões litros/ano.

Serviço – FCCA (Festival da Cultura Cervejeira Artesanal)

Sábado e domingo, 14 e 15 de março, das 10h às 20h

Endereço: Praça Burle Marx (ao lado do Museu Oscar Niemeyer) – R. Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Entrada Gratuita

Acompanhe mais informações na página do evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/festival-procerva/fcca-2020/557598584838094/