PR: Varejo tem crescimento após quatro anos de crise

Pela primeira vez depois de quatro anos, o varejo paranaense teve alta de 6,12%. É o primeiro crescimento efetivo desde o início da crise econômica, em 2014. Segundo dados da Pesquisa Conjuntural da Fecomércio PR, em 2017 o estado teve um tímido crescimento de 0,54%, enquanto nos anos de 2016 e 2015 o varejo teve perdas de 3,08% e 8,79%, respectivamente. As vendas do Natal de 2018 foram 3,18% superiores a dezembro do ano anterior. Já na comparação com novembro, o comércio recebeu acréscimo de 8,74% no faturamento. De olho no aquecimento do setor, uma das principais apostas para 2019 é o Ecossistema Wiboo, que surgiu para revolucionar o mercado do varejo através de um modelo de negócios totalmente inovador, onde varejista e usuário saem ganhando. “O Ecossistema Wiboo é um ecossistema digital integrado que oferece soluções disruptivas para ações de engajamento, ativação e fidelização de consumidores para que as marcas possam potencializar sua performance de vendas no varejo. Tudo isso com a mais alta tecnologia, criando uma economia compartilhada, solidária e circular por gerar recursos (criptomoeda) e criar ambientes nos quais estes recursos podem ser consumidos (lojas virtuais ou exchanges)”, explica Pedro Alexandre, sócio-fundador da empresa.

O Ecossistema Wiboo tem como principal ativo o marketing de recomendação, onde as pessoas divulgam suas marcas preferidas através das suas redes sociais descentralizando, assim, a publicidade. O processo é simples: o usuário se cadastra na plataforma e ganha as moedas Wibx ao compartilhar campanhas de suas marcas preferidas. Em seguida, pode trocar suas moedas por produtos de diversas marcas ou monetizar sua carteira de tokens em casas de exchange. Ou seja, o usuário, compartilha, recebe e troca sem gastar absolutamente nada para isso. “Monetizamos o processo e valorizamos as pessoas que fazem estes compartilhamentos. O que era feito de forma gratuita passa a valer produtos, serviços e mesmo moeda corrente. Comparado aos programas de fidelidade convencionais, o eixo de mudança está na forma de acúmulo: não é preciso ‘gastar para ganhar’; a nova métrica é ‘compartilhar para ganhar’”, completa Pedro Alexandre.

A principal inovação tecnológica do Ecossistema Wiboo está na utilização de duas Blockchains sincronizadas: uma Blockchain privada, plataforma Hyperleger e capaz de transicionar em alta velocidade, e a Blockchain pública Ethereum, com a velocidade inerente da Main Network da Ethereum. “Nossa moeda é estruturada dentro dos padrões ERC20, tokens que seguem uma lista de padrões determinados pela Blockchain Ethereum para que possam ser compartilhados, trocados por outros tokens ou transferidos para uma carteira cripto. Ou seja: nossa moeda é facilmente adaptável e programável para rodar em exchanges e carteiras de criptomoedas, além de ser auditável por qualquer usuário da plataforma”, explica o sócio Geraldo Marques, que também é especialista em criptomoedas, acrescentando que um sistema proprietário batizado de BCH – Blockchain Handler foi criado para permitir esse sincronismo entre Blockchains. O resultado: o modelo, conhecido como Sidechain, garante não somente os pagamentos digitais, bem como a velocidade de transações em PDVs dos clientes, através, por exemplo, de dispositivos de NFC (Near Field Communication). No Ecossistema Wiboo, as ações dentro da plataforma têm a capacidade de pelo menos duas mil transações por segundo.

Startup traz à tona novo modelo de economia: pessoas negociando com pessoas

Formado por um time de peso, o Ecossistema Wiboo foi criado justamente num momento onde a velha economia dá espaço à era do P2P, em que pessoas negociam diretamente com pessoas. “É uma revisão da questão da centralidade de poder. Com o Ecossistema Wiboo, os consumidores têm realmente poder de opinião de compra, além de ganhar e poder trocar dentro da plataforma digital. Todos ganham, não somente as marcas. É um espaço virtual onde se ganha de forma real. É um caminho sem volta da chamada ‘Internet do Dinheiro’, especialmente por valorizar e monetizar os novos hábitos das pessoas deste novo mundo digital”, afirma Marina Pechlivanis, conselheira e estrategista de comunicação e sócia da Umbigo do Mundo. Vale destacar, ainda, que todas as ações realizadas dentro da plataforma também se convertem ao projeto Wiboo Social, que será destinado a causas de inclusão sociodigital da população brasileira.