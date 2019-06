O Paraná terá o seu grande evento de artes marciais. O governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou nesta quinta-feira (20), no Ginásio Moringão, em Londrina, o Japs Combate, espécie de Jogos Abertos do Paraná voltado apenas para as lutas. O lançamento teve a presença do lutador Wanderley Silva e apresentação de diversas modalidades de lutas. pouco antes, o governador inaugurou a Arena Esportiva – Vista Bela, um espaço para esporte e recreação. Depois, ele abriu oficialmente os Jogos Paradesportivos do Paraná (Parajaps), também em Londrina.

“Um dia de celebração do esporte”, disse Ratinho Junior. Ele disse que todas as ações buscam melhorar a qualidade de vida da população, em especial de jovens e crianças. “Esse é o objetivo do Governo do Estado”, afirmou.

“O Parajaps Combate visa promover as artes marciais, uma modalidade que vem crescendo muito entre a juventude e já sendo incluída como esporte Olímpico”, destacou. Ele ainda lembrou que o Paraná é um celeiro de talentos das artes marciais e que eventos como este vão impulsionar ainda mais o descobrimento de novos campeões.

Ratinho Junior enfatizou que investir no esporte é uma das prioridades desta gestão. “A prática esportiva traz muitos benefícios, especialmente para o desenvolvimento dos jovens, proporcionando qualidade de vida, saúde, disciplina e respeito ao próximo.”

O Japs Combate será em setembro de 2020, em Londrina, e reunirá dez modalidades divididas em duas categorias. A categoria Olímpica integra judô, karatê, taekwondo, luta olímpica e boxe. Já jiu-jitsu, muay thai, capoeira e Kickboxing pertencem à classe não olímpica.

Multicampeão de MMA (artes marciais mistas), o lutador curitibano Wanderly Silva será o embaixador e padrinho do evento. A expectativa é que o Japs Combate reúna em torno de 1.500 atletas.

O Japs Combate é mais um ponto dentro da estratégia do Governo do Estado de levar as artes marciais para perto das crianças, numa grande promoção do contraturno escolar.