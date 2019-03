O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informa que a PR-576 será totalmente interditada de segunda a quinta-feira (1 a 5/4), do entroncamento com a PR-478, em Porto Rico, até a interseção com a PR-218, em Santa Cruz de Monte Castelo. O tráfego nos 14,1 quilômetros será bloqueado devido à obra em andamento no km 3. A previsão de liberação do trecho é na sexta-feira (6 de abril).

O Governo do Paraná investe R$ 439,7 mil na drenagem profunda e recomposição do pavimento danificado pelas fortes chuvas. A conclusão dos trabalhos deve ocorrer dentro dos próximos 30 dias.

A obra consiste na remoção do solo saturado no local, terraplenagem, base em solo cimento, revestimento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), sinalização horizontal, além da execução de drenos longitudinais e transversais e sarjeta.

Segundo o DER-PR, a interdição é necessária para a execução da base em solo cimento. A passagem de veículos será temporariamente interrompida para garantir a cura da base. Placas de sinalização indicam o bloqueio da rodovia.