Posse oficial de Turmina nesta 5ª feira

Empresário Camilo Turmina toma posse oficial como novo presidente da Associação Comercial do Paraná

O empresário do ramo joalheiro, Camilo Turmina, toma posse oficialmente como novo presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), em solenidade que será realizada nesta quinta-feira, dia 5 de março, a partir das 19h30, no Salão Azul do Clube Curitibano.

Turmina e sua diretoria administrarão a ACP no triênio 2020/2022. O novo presidente substitui o empresário do ramo automobilístico Gláucio Geara, que atuou à frente da ACP entre 2017 a 2019.

Dentre as propostas para a nova gestão da ACP estão a aproximação com o associado; criação e ampliação de ferramentas para ajudar os associados a venderem mais e melhor e ampliação do número de associados

Camilo Turmina é natural de Videira (SC), mas passou a maior parte da infância e juventude em Marechal Cândido Rondon (PR). Ele é graduado em Economia pela FAE (Faculdade de Administração e Economia) e pós-graduado em Marketing pela mesma instituição. Há 37 anos criou a Camilo Joalheiros, que hoje conta com dois espaços, um na Rua XV de Novembro e outro no Shopping Crystal, onde sua esposa e suas filhas também atuam na gestão da empresa.

Desde então foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Curitiba; vice-presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Paraná; presidente da Arjep (Associação dos Joalheiros e Relojoeiros do Estado do Paraná); foi presidente do Rotary Club Curitiba Leste; foi conselheiro e Grande secretário do Grande Oriente do Brasil – seção Paraná e venerável mestre da loja Concórdia 0368; foi coordenador da Câmara Setorial dos Joalheiros e Relojoeiros da Associação Comercial do Paraná; foi vice-presidente da Associação Comercial do Paraná por 13 anos, sendo reconduzido por várias gestões e coordenou o Conselho do Comércio Vivo da instituição. Exerce o segundo mandato como presidente do Sindjor (Sindicato do Comércio Varejista de Adornos e Acessórios, de Objetos de Arte, de Louças Finas e de Material Ótico, Fotográfico e Cinematográfico de Curitiba e Região Metropolitana).