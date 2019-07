A nova administração da direção do Foro da Seção Judiciária do Paraná tomou posse na tarde do dia 8 de julho, em Curitiba. O juiz federal Rodrigo Kravetz assumiu a direção do Foro e a juíza Federal Luciana da Veiga Oliveira, a vice-direção. Os magistrados serão responsáveis pela gestão da SJPR durante o biênio 2019-2021. A cerimônia aconteceu no Auditório Juiz Federal Lício Bley Vieira, na Sede Ahú da JF, e foi presidida pelo desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

Ministro Fachin em evento no TRE-PR

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Gilberto Ferreira, receberam a comunidade acadêmica, juristas, autoridades e interessados para os “Diálogos Regionais para a Construção da Sistematização das Normas Eleitorais”, realizados no dia 8 de julho, no auditório do TRE-PR. Fachin apresentou a palestra “Justiça Eleitoral, corrupção e democracia” na sessão de abertura do encontro.

Exposição fotográfica revela a maternidade

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná sedia a segunda edição da Exposição Advogadas, Mães & Filhos, no Café do Edifício Maringá (4º andar), no Centro de Curitiba. São 60 fotografias de advogadas que retratam e eternizam a maternidade. As imagens capturadas pelo fotógrafo Ênio Salgado, mostram emoções, sonhos, desejos e felicidade e, acima de tudo, a plenitude de ser mãe. A exposição pode ser prestigiada até dia 9 de agosto, das 9h às 19h, e é resultado de uma ação especial, promovida pela CAA/PR e direcionada exclusivamente para as mães advogadas, por ocasião das atividades do Dia das Mães. A exposição pode ser prestigiada até dia 9 de agosto, das 9h às 19h.

Advogado lança segundo livro

O advogado e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo (USP), Rodrigo Ramina de Lucca, lançou o seu segundo livro, intitulado “Disponibilidade processual – a liberdade das partes no processo”. Com prefácio assinado pelo professor em Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Eduardo Talamini, o livro é a versão comercial da tese de doutorado do autor em Direito Processual Civil pela USP,