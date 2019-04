A cônsul honorária da França para o Paraná, Consuelo Rauen, tomou posse para o cargo, em cerimônia realizada na sede da Associação Comercial do Paraná, durante reunião do Conselho de Comércio Exterior e Relações Internacionais da ACP. Ela substitui Nadir Bosch, que ficou por dois anos no cargo. A reunião teve como presidente em exercício, Odone Fortes Martins, segundo vice-presidente da ACP, tendo como autoridades participantes o vice-governador e governador em exercício do Paraná, Darci Piana e o cônsul-geral da França em São Paulo, Brieuc Pont, além de conselheiros da ACP e demais convidados.

O presidente do Concex-RI, Eduardo Guimarães, destacou que o Paraná é um lugar colonizado por nações estrangeiras e que atualmente 60% dos moradores do estado têm alguma ascendência estrangeira. Em seguida falou o cônsul-geral da França, Brieuc Pont, destacando que seu país tem grande consideração pelo Paraná, pois tem dois cônsules aqui, um em Curitiba e outro em Foz do Iguaçu. “Pouco se fala sobre isto, mas a França é o país estrangeiro que mais gera mão de obra no Brasil com um total de 500 mil postos de trabalho em empresas francesas”, comentou Pont.

O governador em exercício, Darci Piana, colocou o Paraná à disposição dos amigos franceses e disse que há interesse do atual governo em ampliar não só as relações comerciais, como também as culturais e científicas com a França.

A cônsul Consuelo Rauen disse que é uma honra assumir este cargo. Ela diz que já trabalha pela França no Brasil há 40 anos em diferentes funções e quer fazer tudo de melhor na função que agora ocupa.

Por fim, o presidente em exercício da ACP, Odone Fortes Martins, destacou que as relações do Paraná com a França se intensificaram muito depois da vinda da montadora Renault para o Brasil e que o Paraná pode ser classificado como um estado antes da montadora e como outro estado após a vinda da fábrica de veículos francesa para o nosso território. “Nossos amigos franceses, com apoio da cônsul certamente, nos ajudarão a elevar o PIB do Paraná para o quarto lugar no ranking nacional”, destacou ele.