A Positivo Tecnologia recebeu na noite de 25 de abril, em Campinas/SP, o prêmio “A Era do Diálogo”, que reconhece as empresas que mais prezam pela harmonia nas relações de consumo ao utilizar ferramentas para evitar e sanar litígios judiciais. A Positivo foi premiada pelo resultado de projeto implementado na empresa em 2015. A iniciativa solucionou mais de 75% dos casos de reclamações de consumidores por meio de técnicas avançadas de negociação e conciliação.

O prêmio “A Era do Diálogo” é organizado e realizado pelo Centro de Inteligência Padrão (CIP) do Grupo Padrão, responsável pela revista Consumidor Moderno. Para definir os premiados, o Centro de Inteligência Padrão avaliou a atuação das companhias com consumidores em 2018 em três canais. São eles: dados da central de relacionamento com o cliente, informações sobre atendimento da plataforma Consumidor.gov e demandas registradas nos Órgãos de Defesa do Consumidor. Além disso, considerou a forma como as empresas estão tratando e se preparando para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Há quatro anos, a Positivo Tecnologia transformou seu SAC em uma Central de Relacionamento (CRP), com atendimento humanizado e focado em resolver as dificuldades dos clientes. Também criou metodologias de informação para o site e automatizou tarefas simples com autoatendimento. “Não medimos esforços para atender e solucionar pedidos de nossos clientes da melhor forma possível”, diz Marcos David Santos, Diretor de Operações da Positivo Tecnologia.

Recentemente, a Positivo Tecnologia também recebeu o selo “Empresa Amiga da Justiça”, do Tribunal de Justiça de São Paulo devido à redução do número de litígios judiciais por meio de conciliação e mediação. Além disso, esteve entre as primeiras colocadas no ranking “Reclame Aqui”, elaborado pelo site de mesmo nome para reconhecer as melhores empresas para o consumidor.