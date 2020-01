Pós-graduação da Uninter concretiza o sonho de mestrado

Aluna de pós-graduação da Uninter, Josiane de Jesus Reis de Freitas acaba se ser aprovada no mestrado em Estudo de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Após uma década longe dos estudos, Josiane encontrou na Uninter um caminho para voltar a estudar e dedicar-se à área pela qual tem paixão, o ensino de línguas.

Essa história começa num dia comum, quando ela levava o filho para a escola. Seu marido, Gerson de Freitas, encontrou um folheto da Uninter anunciando cursos de pós-graduação. De imediato, três informações chamaram sua atenção: primeiro, tinha a área de formação da esposa, Letras; segundo, o preço era acessível; terceiro, a duração do curso era de 9 meses.

Josiane não precisou pensar muito e logo foi fazer a matrícula. Sua vida então começou a mudar, e para melhor. No polo de Campo Grande (MS), ela iniciou o curso de pós-graduação em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa. No final de 2019, com base no conteúdo programático do curso, ela estudou e fez a prova para o Mestrado em Estudo de Linguagens – um dos cursos mais cobiçados pelos acadêmicos da área.

Josiane foi aprovada e destaca a importância que a Uninter teve nessa conquista: “Se eu não tivesse feito essa pós na Uninter, não teria o êxito que tive. Foi um degrau para alcançar o meu sonho”.

Para a gestora do polo de Campo Grande, Rosangela Amaro Quadrado, a conquista da aluna encheu de orgulho todos os colaboradores da unidade. “Apesar das dificuldades, ela se superou e comprovou que nós do EAD estamos no caminho certo, sendo reconhecidos e ganhando espaço na educação. Quem tem vontade de vencer não encontra empecilhos. A Josiane é uma guerreira”, completa.

Josiane teve ainda o suporte familiar para alcançar os seus objetivos. Em casa, no período de provas, era o marido Gerson quem cuidava dos filhos, Samuel (3 anos) e Pedro Henrique (15 anos), para que ela se preparasse. “Somos casados há 17 anos e ele sempre me ligava informando das oportunidades. Meus filhos sempre perguntam como fui na prova, como estou indo”, afirma a acadêmica.

Pensa que Josiane está satisfeita com o ingresso no mestrado? Não! Ela tem metas ainda mais audaciosas. Depois de concluir essa etapa, o próximo passo é buscar o doutorado.

