O Santos anunciou há pouco (23), a contratação do técnico Jesualdo Ferreira, de 73 anos. O treinador assinou contrato com o clube até o fim de 2020. O novo comandante santista estava sem clube desde que deixou o Al Sadd, do Catar, no meio do ano. Em Portugal, ele trabalhou no Benfica, no Sporting e no Porto, este último pelo qual foi tricampeão nacional (2006/07, 2007/08 e 2008/09).