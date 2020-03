Porto em Ação oferece serviços e cuidados

O Pátio de Triagem do Porto de Paranaguá foi sede nesta quarta-feira (04) da primeira edição do Porto em Ação em 2020. Organizado e coordenado pela empresa pública Portos do Paraná, o evento mensal leva até os caminhoneiros serviços e cuidados com a saúde, vacinação, orientação espiritual e palestras sobre trânsito e segurança.

Para o presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia da Silva, o projeto é uma oportunidade de orientar os caminhoneiros sobre a segurança e o trânsito nas áreas de descarga. “Mais do que isso, esses trabalhadores vivem em trânsito, nas rodovias, não têm tempo para nada. O Porto em Ação possibilita conceder a eles uma forma de cuidar da saúde, sem ter que parar o trabalho”, explica.

Novidade aprovada pelos caminhoneiros foi o horário ampliado. Antes, a ação acontecia somente no período da tarde. Esse ano, começa sempre 9 horas e segue até 16 horas, o que possibilita a inclusão dos testes rápidos de Sífilis, HIV, hepatite “B” e “C”. Além deles também foi disponibilizado gratuitamente a verificação de pressão e a vacina de sarampo.

Segundo a equipe da 1ª Regional de Saúde do Estado, a alteração de horário fez muita diferença. Ao todo, 132 testes rápidos foram aplicados. Mesma impressão tiveram os profissionais da Secretaria de Saúde do Município de Paranaguá, que vacinaram cerca de 70 caminhoneiros.

Participaram dessa edição do projeto, junto com a Portos do Paraná, a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Civil Municipal, Guarda Portuária, Centro de Assistência Social Esperança (Case), Cia Ambiental, 1ª Regional de Saúde do Estado do Paraná e Ouvidoria da Portos do Paraná.

AEN