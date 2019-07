O Porto de Paranaguá retomou a recepção de grupo para palestra e visitação ao cais nos finais de semana. Os alunos do Colégio Estadual Júlio Mesquita, de Curitiba, foram os primeiros a participar das atividades neste sábado (6).

Os 42 estudantes do curso técnico em Logística conheceram mais sobre a atividade portuária e aproveitaram o dia na cidade. “Estas visitas são importantes porque ampliam o conhecimento da comunidade sobre nossos portos e, ao mesmo tempo, fomentam o turismo. Estas pessoas almoçam nos restaurantes da cidade, visitam os pontos turístico da cidade e compram produtos locais”, reforça o diretor empresarial da Portos do Paraná, André Pioli. A empresa pública já recebe grupos, principalmente de estudantes, em visitas agendadas.

Segundo a professora Aurea Brustolin, que acompanhou o grupo, a visita no final de semana foi uma oportunidade para o grupo. “Como são alunos que trabalham e estudam, é difícil conseguir vir até Paranaguá. A possibilidade de realizar a visita no sábado foi essencial para que conseguíssemos conhecer essa estrutura”, conta.

O aluno Christian Luan elogiou a visita. “Foi muito legal para conhecer toda a estrutura e saber mais sobre o processo de importação e exportação”, disse.

COMO VISITAR – A visitação ao Porto de Paranaguá é fechada para grupos de no mínimo 40 pessoas e precisa ser agendada com antecedência pelo email: visitas@appa.pr.gov.br. A partir deste contato, a Diretoria Empresarial dos Portos do Paraná enviará e-mail para a instituição requerente com instruções sobre a visita e a disponibilidade de datas e horários.

A visita dura cerca de 1h30. Nos primeiros 40 minutos é apresentado um vídeo sobre o Porto de Paranaguá e uma palestra sobre a atividade portuária. Depois o grupo segue para visita ao cais, em ônibus, onde acompanha as operações de carga de descarga.