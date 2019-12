O navio de cruzeiros MS Hamburg está atracado no Porto de Paranaguá, onde permanece até as 19h. A parada turística, que traz 411 passageiros e tripulantes, movimenta o Litoral e a capital do Estado.

Em parceria, a empresa pública Portos do Paraná, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e Turismo e a Fundação Municipal recepcionaram os turistas que desembarcaram no domingo (15), por volta das 7h15.

“Após três anos voltamos a receber os navios de turistas. Essa vinda é o início de uma grande jornada que temos pelo frente. Nossa intenção é que os turistas venham e fiquem mais dias no Paraná”, afirma o secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável, Márcio Nunes, que recebeu pessoalmente os turistas, no cais.

Segundo o diretor empresarial da Portos do Paraná, André Pioli, responsável pela recepção da embarcação e dos turistas, desde os primeiros dias de gestão, a empresa pública atua para fomentar a vinda de turistas para a região, através dos portos paranaenses.

“Tivemos que trabalhar muito para poder atrair as operadoras dos navios de turistas para voltarem a Paranaguá. Isso exige de nós e dos municípios da região um preparo muito grande. Esse primeiro navio simboliza a nossa boa vontade e boa intenção de bem receber esses passageiros”, afirma.

Segundo Pioli, a diretoria está em contato com outras empresas operadoras para que novas paradas turísticas venham para os Portos do Paraná. Um segundo navio está previsto para atracar em Paranaguá, em março de 2020. Além disso, existe a possibilidade de embarcações menores atracarem no Porto de Antonina e que outros navios venham parar na Ilha do Mel.

“Estamos preparados para que novos navios venham. Temos a previsão para que fevereiro chegue um outro navio, de porte maior, que deve fundear na Ilha do Mel. A partir deste momento, muitas coisas boas estão para acontecer no Litoral do Estado”, completa o diretor, que também esteve no cais recepcionando os turistas.