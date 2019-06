O Porto de Paranaguá terá a primeira reforma no pier público de inflamáveis, que foi construído na década de 1940 e, desde então, recebeu apenas pequenas intervenções de manutenção. Nesta quarta-feira (06), o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou, em reunião no Palácio Iguaçu, a autorização para contratação da empresa que fará a obra.

O investimento é de R$ 41 milhões e será custeado pela Administração dos Portos do Paraná. O prazo para execução é de 18 meses. “O objetivo do Governo do Estado é fazer do Porto de Paranaguá o mais eficiente do Brasil. Os investimentos são sempre para modernizá-lo, para transformar o Paraná em uma grande central logística”, afirmou o governador. “A ideia é aumentar capacidade, gerar emprego e a melhorar a produção como um todo”, acrescentou.

De acordo com o secretário da Infraestrutura e Logística Sandro Alex, a obra no pier aumentará em 60% a capacidade do Porto na exportação de líquidos. “Essa coalizão governamental/institucional faz do Porto de Paranaguá um símbolo da eficiência dos paranaenses”, destacou Alex.

Ele informou que para os próximos meses haverá um novo pacote de investimento logístico, com destaque para a expansão da área de contêineres do porto e a entrega do viaduto de acesso ao terminal marítimo, na entrada da cidade. A entrega do viaduto deverá ocorrer no dia 29 de julho, aniversário de Paranaguá. “Vamos comemorar com toda a população do Litoral”, ressaltou o governador.