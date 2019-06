Mais de 38% de todo o frango congelado exportado pelo Brasil, em 2019, saiu do país pelo Porto de Paranaguá. De janeiro a maio, as vendas de carne de frango brasileira somaram 1,6 milhão de toneladas. Deste total, 637,6 mil toneladas foram movimentadas no porto paranaense.

O Paraná se mantém como o principal exportador do produto nacional, à frente de Santa Catarina, que embarcou 626,9 mil toneladas no período. “A estrutura para armazenagem frigorificada, no interior e em Paranaguá, e a eficiência no embarque dos contêineres é essencial para atender o agronegócio”, explica o presidente da empresa pública Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

O Estado apresentou crescimento acima da média nacional, tanto em quantidade quanto em faturamento, na comparação com os primeiros cinco meses de 2018. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) mostram que o país registrou saldo 3,6% superior em peso e 6,3% maior em receita. No Paraná, o crescimento foi de 10,6% e 13,6%, respectivamente.

Beneficiada por preços mais altos, a receita brasileira gerada com as vendas do produto foi de U$ 2,7 bilhões, entre janeiro e maio. A receita paranaense foi de U$1 bilhão, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC);

O produto exportado via Paranaguá tem como principal origem os avicultores do Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O principal destino são China, Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita.

Para Rodrigo Buffara Farah Coelho, gerente geral do Grupo Cotriguaçu em Paranaguá, os números são resultado dos serviços de excelência prestados pelo Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) – empresa que opera este tipo de carga congelada no cais público.

“A escolha pela TCP evidencia que o terminal está preparado para atender a demanda da indústria de cargas congeladas e o protagonismo do Paraná, primeiro do Brasil em produção de frango. Nosso grupo é a cooperativa que mais exporta carne congelada no país, quase que inteiramente movimentando via Paranaguá”, conta.

Segundo ele, um dos diferenciais é a estrutura existente também no interior do Estado. “Temos uma unidade de armazenagem frigorífica localizada em Cascavel e que nos permite transportar as cargas até Paranaguá via modal ferroviário”, completa.

O Grupo Cotriguaçu é formado por quatro cooperativas da Região Oeste do Paraná: C. Vale, Copacol, Coopavel e Lar. Juntas, elas são responsáveis por 35% do total de carga congelada movimentada em Paranaguá, no último mês.

Em Paranaguá, o número de contêineres refrigerados, para transporte de carne de frango, cresceu 328% neste ano. De janeiro a maio de 2019, foram 19.484 unidades. Em 2018, no mesmo período, foram 4.553.

