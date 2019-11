Uma carga de 46 mil toneladas de celulose, da Klabin, está sendo embarcada no Porto de Paranaguá. O embarque começou quinta-feira (14) e segue domingo (17). Desde o início das operações do produto no terminal paranaense, este é o maior lote já exportado.

O navio norueguês Star Lindesnes chegou vazio e segue carregado diretamente para o porto de Qingdao, na China. É a primeira vez que uma carga total do derivado da madeira é realizada pela Klabin, no cais público do Paraná.

“Esse carregamento significa desenvolvimento, eficiência de uma área que foi arrendada agora em agosto e isso mostra que o porto paranaense, sem dúvida nenhuma, é o Porto mais eficiente do país”, afirma Marcus Vinícius Freitas dos Santos, diretor Jurídico e presidente em exercício da empresa pública Portos do Paraná.

Para levar as 46 mil toneladas até o cais para serem embarcadas, serão movimentados mais de 1.500 caminhões, carregados com celulose, numa operação de 24 horas por dia (desde que não chova).

Nos embarques anteriores da empresa, os navios que eram carregados em Paranaguá (com uma média de 20 mil toneladas de celulose), vinham de outros portos brasileiros para apenas completarem a carga no porto paranaense. “Isso demonstra, mais uma vez, a eficiência das operações nos portos do Paraná”, conclui o presidente em exercício da Portos do Paraná.