O Porsche Cayenne Coupé chega no Brasil nas versões V6, por R$ 459 mil e Turbo S E-Hybrid, por R$ 956 mil.

Diferente do Cayenne tradicional, o Coupé tem teto mais baixo na parte traseira, O SUV que chega para rivalizar com Audi Q8, BMW X6 e Mercedes GLE Coupé.

A configuração de entrada é equipada com o motor 3.0 V6 turbo, que entrega 340 cv de potência e 45,9 kgfm de torque (força). O SUV de mais de duas toneladas acelera de 0 a 100 km/h em 6 segundos e chega aos 243 km/h.

Já a versão Turbo tem um 4.0 V8 biturbo de 550 cv e 78,5 kgfm e um propulsor elétrico de 136 cv e 41 kgfm que permite rodar 40 km apenas com eletricidade -os 100 km/h são alcançados em 3,8 segundos-, enquanto a velocidade máxima é de 295 km/h. O Cayenne Coupé conta com câmbio automático de oito marchas e tração integral.