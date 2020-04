Por que essa crise é um ponto de virada na história

A era do pico da globalização acabou. Para aqueles de nós que não estão na linha de frente, limpar a mente e pensar em como viver em um mundo alterado é a tarefa em mãos.

Por John Gray, New Statesment (01/04/2020)

Tradução livre (by Google, sem revisão) por Luiz de Campos Jr

As ruas desertas se encherão novamente e deixaremos nossas tocas iluminadas piscando de alívio. Mas o mundo será diferente de como o imaginamos no que pensávamos ser em tempos normais. Não se trata de uma ruptura temporária em um equilíbrio estável: a crise pela qual estamos vivendo é um ponto de virada na história.

A era do pico da globalização acabou. Um sistema econômico baseado na produção mundial e em longas cadeias de suprimentos está se transformando em um sistema que será menos interconectado. Um modo de vida impulsionado pela mobilidade incessante está tremendo até parar. Nossas vidas serão mais fisicamente restritas e mais virtuais do que eram. Um mundo mais fragmentado está surgindo e, de certa forma, pode ser mais resiliente.

O outrora formidável estado britânico está sendo rapidamente reinventado e em uma escala nunca vista antes. Agindo com poderes de emergência autorizados pelo parlamento, o governo lançou a ortodoxia econômica ao vento. Assolado por anos de austeridade imbecilica, o NHS – como forças armadas, polícia, prisões, bombeiros, prestadores de cuidados e produtos de limpeza – está de costas para a parede. Mas com a nobre dedicação de seus trabalhadores, o vírus será mantido à distância. Nosso sistema político sobreviverá intacto. Poucos países terão tanta sorte. Governos de todo o mundo estão lutando pela passagem estreita entre suprimir o vírus e travar a economia. Muitos tropeçarão e cairão.

Na visão do futuro a que os pensadores progressistas se apegam, o futuro é uma versão embelezada do passado recente. Sem dúvida, isso os ajuda a preservar alguma aparência de sanidade. Também mina o que é agora o nosso atributo mais vital: a capacidade de se adaptar e moldar diferentes modos de vida. A tarefa a seguir é construir economias e sociedades mais duráveis ​​e humanamente habitáveis ​​do que aquelas que foram expostas à anarquia do mercado global.

Não significa uma mudança para o localismo em pequena escala. Os números humanos são grandes demais para a auto-suficiência local ser viável, e a maior parte da humanidade não está disposta a retornar às pequenas comunidades fechadas de um passado mais distante. Mas a hiperglobalização das últimas décadas também não está voltando. O vírus expôs fraquezas fatais no sistema econômico que foi corrigido após a crise financeira de 2008. O capitalismo liberal é falido.

Com toda sua conversa sobre liberdade e escolha, o liberalismo foi na prática o experimento de dissolver fontes tradicionais de coesão social e legitimidade política e substituí-las pela promessa de aumento dos padrões de vida materiais. Este experimento já terminou. Para suprimir o vírus, é necessário um desligamento econômico temporário, mas quando a economia reiniciar, ocorrerá em um mundo em que os governos agirão para conter o mercado global.

Uma situação em que muitos dos suprimentos médicos essenciais do mundo são originários da China – ou de qualquer outro país – não será tolerada. A produção nessas e em outras áreas sensíveis será recuperada como uma questão de segurança nacional. A noção de que um país como a Grã-Bretanha poderia interromper a agricultura e depender de importações de alimentos será descartada como o absurdo que sempre foi. O setor aéreo diminuirá à medida que as pessoas viajam menos. Fronteiras mais duras serão uma característica duradoura do cenário global. Um objetivo restrito de eficiência econômica não será mais praticável para os governos.

A questão é: o que substituirá o aumento dos padrões de vida material como base da sociedade? Uma resposta que os pensadores verdes deram é o que John Stuart Mill, em seus Princípios de Economia Política (1848), chamou de “economia do estado estacionário”. A expansão da produção e do consumo não seria mais uma meta primordial e o aumento do número de pessoas reduziu. Diferentemente da maioria dos liberais hoje, Mill reconheceu o perigo de superpopulação. Um mundo cheio de seres humanos, ele escreveu, seria um mundo sem “resíduos floridos” e vida selvagem. Ele também entendeu os perigos do planejamento central. O estado estacionário seria uma economia de mercado em que a concorrência é incentivada. A inovação tecnológica continuaria, juntamente com as melhorias na arte de viver.

De muitas maneiras, essa é uma visão atraente, mas também é irreal. Não existe autoridade mundial para impor o fim do crescimento, assim como não existe nenhuma para combater o vírus. Ao contrário do mantra progressivo, recentemente repetido por Gordon Brown, os problemas globais nem sempre têm soluções globais. As divisões geopolíticas impedem qualquer coisa como o governo mundial. Se existisse, os estados existentes competiriam para controlá-lo. A crença de que esta crise pode ser resolvida por um surto sem precedentes de cooperação internacional é o pensamento mágico em sua forma mais pura.

Em contraste, o avanço do leste asiático certamente continuará. As respostas mais bem-sucedidas à epidemia até agora foram em Taiwan, Coréia do Sul e Cingapura. É difícil acreditar que suas tradições culturais, que se concentram mais no bem-estar coletivo do que na autonomia pessoal, não tenham desempenhado um papel importante em seu sucesso. Eles também resistiram ao culto ao estado mínimo. Não será surpreendente se eles se ajustarem à des-globalização melhor do que muitos países ocidentais.

A posição da China é mais complexa. Dado seu registro de encobrimentos e estatísticas opacas, é difícil avaliar seu desempenho durante a pandemia. Certamente não é um modelo que qualquer democracia possa ou deva imitar. Como mostra o novo NHS Nightingale, não são apenas os regimes autoritários que podem construir hospitais em duas semanas. Ninguém conhece todos os custos humanos da paralisação chinesa. Mesmo assim, o regime de Xi Jinping parece ter se beneficiado da pandemia. O vírus forneceu uma justificativa para expandir o estado de vigilância e introduzir um controle político ainda mais forte. Em vez de desperdiçar a crise, Xi está usando para expandir a influência do país. A China está se inserindo no lugar da UE, ajudando governos nacionais em dificuldades, como a Itália. Muitas das máscaras e kits de teste fornecidos provaram estar com defeito, mas o fato parece não ter afetado a campanha de propaganda de Pequim.

A UE respondeu à crise, revelando a sua fraqueza essencial. Poucas idéias são menosprezadas por mentes superiores do que soberania. Na prática, significa a capacidade de executar um plano de emergência abrangente, coordenado e flexível do tipo que está sendo implementado no Reino Unido e em outros países. As medidas que já foram tomadas são maiores do que as implementadas na Segunda Guerra Mundial. Em seus aspectos mais importantes, eles também são o oposto do que foi feito na época, quando a população britânica foi mobilizada como nunca antes, e o desemprego caiu drasticamente. Hoje, além dos serviços essenciais, os trabalhadores britânicos foram desmobilizados. Se continuar por muitos meses, a paralisação exigirá uma socialização ainda maior da economia.

É duvidoso que as estruturas neoliberais dessecadas da UE possam fazer algo assim. As regras até agora sacrossantas foram rasgadas pelo programa de compra de títulos do Banco Central Europeu e pelos limites relaxantes dos auxílios estatais à indústria. Mas a resistência ao compartilhamento de encargos fiscais de países do norte da Europa, como Alemanha e Holanda, pode bloquear o caminho para resgatar a Itália – um país grande demais para ser esmagado como a Grécia, mas possivelmente também muito caro para economizar. Como disse o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, em março: “Se a Europa não enfrentar esse desafio sem precedentes, toda a estrutura européia perde sua razão de ser para o povo”. O presidente sérvio Aleksandar Vucic foi mais direto e realista: “Não existe solidariedade europeia … isso foi um conto de fadas. O único país que pode nos ajudar nessa situação difícil é a República Popular da China. Para o resto deles, obrigado por nada.

A falha fundamental da UE é que ela é incapaz de desempenhar as funções de proteção de um estado. O desmembramento da zona do euro tem sido previsto com tanta frequência que pode parecer impensável. No entanto, sob o estresse que enfrentam hoje, a desintegração das instituições europeias não é irrealista. A livre circulação já foi encerrada. A recente chantagem da UE pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ameaçando permitir a passagem de migrantes por suas fronteiras, e o fim do jogo na província de Idlib, na Síria, podem levar a centenas de milhares, até milhões, de refugiados que fogem para a Europa. (É difícil ver o que o distanciamento social pode significar em campos de refugiados enormes, superlotados e insalubres.) Outra crise de migrantes em conjunto com a pressão sobre o euro disfuncional pode ser fatal.

Se a UE sobreviver, pode ser algo como o Império Romano Sagrado em seus últimos anos, um fantasma que permanece por gerações enquanto o poder é exercido em outros lugares. As decisões de vital importância já estão sendo tomadas pelos estados-nação. Como o centro político não é mais uma força de liderança e com grande parte da esquerda casada com o fracassado projeto europeu, muitos governos serão dominados pela extrema direita.

Uma influência crescente sobre a UE virá da Rússia. Na luta com os sauditas que provocou o colapso do preço do petróleo em março de 2020, Putin jogou a mão mais forte. Enquanto para os sauditas o nível de equilíbrio fiscal – o preço necessário para pagar pelos serviços públicos e manter o solvente do Estado – é de cerca de US $ 80 por barril, para a Rússia pode ser menos da metade disso. Ao mesmo tempo, Putin está consolidando a posição da Rússia como potência energética. Os oleodutos marítimos Nord Stream, que atravessam o Báltico, garantem suprimentos confiáveis ​​de gás natural para a Europa. Da mesma forma, eles prendem a Europa à dependência da Rússia e permitem que ela use a energia como arma política. Com a Europa balcanizada, a Rússia também parece pronta para expandir sua esfera de influência. Como a China, está entrando para substituir a UE vacilante, voando de médicos e equipamentos para a Itália.

Nos EUA, Donald Trump considera claramente a reflorestação da economia mais importante do que conter o vírus. Uma queda no mercado de ações no estilo de 1929 e níveis de desemprego piores que os da década de 1930 podem representar uma ameaça existencial à sua presidência. James Bullard, CEO do Federal Reserve Bank de St. Louis, sugeriu que a taxa de desemprego nos Estados Unidos pode chegar a 30% – maior do que na Grande Depressão. Por outro lado, com o sistema descentralizado de governo dos EUA; um sistema de saúde extremamente caro e dezenas de milhões sem seguro; uma população carcerária colossal, da qual muitos são velhos e enfermos; e cidades com um número considerável de pessoas sem-teto e uma epidemia de opióides já grande; reduzir o desligamento pode significar a propagação incontrolável do vírus, com efeitos devastadores. (Trump não está sozinho em correr esse risco. A Suécia ainda não impôs nada parecido com o bloqueio em vigor em outros países.)

Ao contrário do programa britânico, o plano de estímulo de US $ 2 trilhões de Trump é principalmente outro socorro corporativo. No entanto, se se acredita que as pesquisas aumentam, o número de americanos aprova seu tratamento da epidemia. E se Trump sair dessa catástrofe com o apoio da maioria americana?

Independentemente de ele manter ou não o poder, a posição dos EUA no mundo mudou irreversivelmente. O que está rapidamente se desenrolando não é apenas a hiperglobalização das últimas décadas, mas a ordem global estabelecida no final da Segunda Guerra Mundial. Perfurando um equilíbrio imaginário, o vírus acelerou um processo de desintegração que está em andamento há muitos anos.

Em seu seminário Plagues and Peoples, o historiador de Chicago William H McNeill escreveu:

É sempre possível que algum organismo parasita até então obscuro possa escapar de seu nicho ecológico acostumado e expor as densas populações humanas que se tornaram uma característica tão conspícua da Terra a alguma nova e devastadora mortalidade devastadora.

Ainda não se sabe como o Covid-19 escapou de seu nicho, embora haja uma suspeita de que os “mercados úmidos” de Wuhan, onde a vida selvagem é vendida, possam ter desempenhado um papel. Em 1976, quando o livro de McNeill foi publicado pela primeira vez, a destruição dos habitats de espécies exóticas estava longe de ser tão longe como é hoje. À medida que a globalização avança, também aumenta o risco de propagação de doenças infecciosas. A gripe espanhola de 1918-20 tornou-se uma pandemia global em um mundo sem transporte aéreo em massa. Comentando sobre como as pragas foram entendidas pelos historiadores, McNeill observou: “Para eles e para outros, surtos desastrosos ocasionais de doenças infecciosas continuaram sendo interrupções repentinas e imprevisíveis da norma, essencialmente além da explicação histórica”. Muitos estudos posteriores chegaram a conclusões semelhantes.

No entanto, persiste a noção de que as pandemias são pontuais e não parte integrante da história. Por trás disso está a crença de que os seres humanos não fazem mais parte do mundo natural e podem criar um ecossistema autônomo, separado do resto da biosfera. Covid-19 está dizendo a eles que não podem. É apenas usando a ciência que podemos nos defender contra essa pestilência. Testes de anticorpos em massa e uma vacina serão cruciais. Mas mudanças permanentes na forma como vivemos terão que ser feitas para que sejamos menos vulneráveis ​​no futuro.

A textura da vida cotidiana já está alterada. Um senso de fragilidade está em toda parte. Não é apenas a sociedade que se sente instável. O mesmo acontece com a posição humana no mundo. Imagens virais revelam ausência humana de diferentes maneiras. Javalis estão em roaming nas cidades do norte da Itália, enquanto em Lopburi, na Tailândia, gangues de macacos que não são mais alimentadas por turistas estão brigando nas ruas. Beleza desumana e uma luta feroz pela vida surgiram nas cidades esvaziadas pelo vírus.

Como observaram vários comentaristas, um futuro pós-apocalíptico do tipo projetado na ficção de JG Ballard tornou-se nossa realidade atual. Mas é importante entender o que esse “apocalipse” revela. Para Ballard, as sociedades humanas eram objetos de palco que podiam ser derrubados a qualquer momento. Normas que pareciam incorporadas à natureza humana desapareceram quando você saiu do teatro. As experiências mais angustiantes de Ballard quando criança, na década de 40, em Xangai, não estavam no campo de prisioneiros, onde muitos detentos eram firmes e gentis no tratamento de outros. Um garoto cheio de recursos e ousado, Ballard aproveitava grande parte do tempo lá. Foi quando o acampamento desabou quando a guerra chegou ao fim, ele me disse, que testemunhou os piores exemplos de egoísmo cruel e crueldade sem motivação.

A lição que ele aprendeu foi que esses não eram eventos de fim mundial. O que é comumente descrito como um apocalipse é o curso normal da história. Muitos ficam com traumas duradouros. Mas o animal humano é muito resistente e versátil demais para ser quebrado por essas convulsões. A vida continua, se diferente do que antes. Quem fala disso como um momento balardiano não percebeu como os seres humanos se ajustam, e até encontram satisfação, nas situações extremas que ele retrata.

A tecnologia nos ajudará a se adaptar em nossa extremidade atual. A mobilidade física pode ser reduzida ao mudar muitas de nossas atividades para o ciberespaço. Escritórios, escolas, universidades, cirurgias de GP e outros centros de trabalho provavelmente mudarão permanentemente. As comunidades virtuais criadas durante a epidemia permitiram que as pessoas se conhecessem melhor do que nunca.

Haverá celebrações à medida que a pandemia recuar, mas pode não haver um ponto claro quando a ameaça de infecção terminar. Muitas pessoas podem migrar para ambientes on-line como os do Second Life, um mundo virtual onde as pessoas se encontram, trocam e interagem nos corpos e mundos de sua escolha. Outras adaptações podem ser desconfortáveis ​​para os moralistas. A pornografia online provavelmente crescerá, e muitos encontros pela Internet podem consistir em trocas eróticas que nunca terminam em uma reunião de órgãos. A tecnologia de realidade aumentada pode ser usada para simular encontros carnais e o sexo virtual em breve poderá ser normalizado. Se esse é um movimento em direção à boa vida, pode não ser a pergunta mais útil a ser feita. O ciberespaço conta com uma infraestrutura que pode ser danificada ou destruída por guerras ou desastres naturais. A internet nos permite evitar o isolamento que as pragas trouxeram no passado. Não pode permitir que os seres humanos escapem de sua carne mortal, ou evite as ironias do progresso.

O que o vírus está nos dizendo não é apenas que o progresso é reversível – um fato que até os progressistas parecem ter compreendido – mas que pode ser prejudicial. Para dar o exemplo mais óbvio, a globalização produziu alguns grandes benefícios – milhões foram retirados da pobreza. Essa conquista está agora ameaçada. A globalização gerou a desglobalização que está em andamento.

À medida que a perspectiva de um padrão de vida cada vez maior desaparece, outras fontes de autoridade e legitimidade ressurgem. Liberal ou socialista, a mente progressista detesta a identidade nacional com intensidade apaixonada. Há muito na história para mostrar como ele pode ser mal utilizado. Mas o Estado-nação é cada vez mais a força mais poderosa que impulsiona ações em larga escala. Lidar com o vírus requer um esforço coletivo que não será mobilizado em prol da humanidade universal.

O altruísmo tem limites tanto quanto o crescimento. Haverá exemplos de altruísmo extraordinário antes que o pior da crise acabe. Na Grã-Bretanha, mais de meio milhão de soldados voluntários se inscreveram para ajudar o NHS. Mas seria imprudente confiar apenas na simpatia humana para nos fazer passar. A bondade para com os estranhos é tão preciosa que deve ser racionada.

É aqui que entra o estado protetor. Na sua essência, o estado britânico sempre foi hobbesiano. Paz e governo forte têm sido as principais prioridades. Ao mesmo tempo, esse estado hobbesiano repousava principalmente no consentimento, particularmente em tempos de emergência nacional. Ser protegido do perigo superou a liberdade de interferência do governo.

Quanto de sua liberdade as pessoas vão querer de volta quando a pandemia atingir o pico é uma questão em aberto. Eles demonstram pouco gosto pela solidariedade forçada do socialismo, mas podem alegremente aceitar um regime de biovigilância em prol de uma melhor proteção de sua saúde. Sair do poço exigirá mais intervenção do Estado e não menos, e de um tipo altamente inventivo. Os governos terão que fazer muito mais para subscrever a pesquisa científica e a inovação tecnológica. Embora o estado nem sempre seja maior, sua influência será generalizada e, segundo os padrões do velho mundo, mais intrusiva. O governo pós-liberal será a norma para o futuro próximo.

Somente reconhecendo as fragilidades das sociedades liberais é que seus valores mais essenciais podem ser preservados. Juntamente com a justiça, incluem a liberdade individual, que além de valer a pena em si mesma, é uma verificação necessária do governo. Mas aqueles que acreditam que a autonomia pessoal é a necessidade humana mais profunda traem uma ignorância da psicologia, não menos importante que a sua. Para praticamente todos, a segurança e a pertença são tão importantes, geralmente mais. O liberalismo foi, com efeito, uma negação sistemática desse fato.

Uma vantagem da quarentena é que ela pode ser usada para pensar novamente. Limpar a mente da desordem e pensar em como viver em um mundo alterado é a tarefa em mãos. Para aqueles de nós que não estão servindo na linha de frente, isso deve ser suficiente para a duração.

John Gray é o principal revisor de livros do New Statesman. Seu último livro é A alma da marionete: uma breve investigação sobre a liberdade humana.