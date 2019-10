Com a retomada das obras na Avenida das Américas, em São José dos Pinhais, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) disponibilizou em seu site uma página para que a população possa acompanhar semanalmente o andamento da obra.

A página possui informações preliminares como valor investido, duração e objeto, informações legais como edital de licitação, contrato e extratos; e fotos que serão atualizadas com o descritivo de cada atividade.

Para o presidente da Comec, Gilson Santos, a ação representa um outro momento na relação do Governo do Estado com a população. “Reconhecemos todo o transtorno que esta obra trouxe para a população com a sua paralisação e queremos, com essa retomada, não só entregar essa importante obra, como iniciar um processo de transparência e diálogo constante com a população. E uma mudança de postura desse Governo, que desde o início se propôs a ser inovador”.

Com duração de aproximadamente 10 meses, a obra contempla atividades de semaforização, iluminação pública, pavimentação com a respectiva sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura), além de melhorias no calçamento.

A primeira atualização constante no site diz respeito ao início da etapa de instalação da semaforização no cruzamento da Avenida das Américas com a Rua União da Vitória. “Com essa etapa finalizada, conseguiremos muito em breve liberar mais um trecho importante, de aproximadamente 500m, da canaleta exclusiva para ônibus, trazendo uma melhoria de tempo significativa para os usuários do transporte coletivo que realizam o trajeto entre São José dos Pinhais e Curitiba”, destacou Santos.

Prevista para a Copa do Mundo de 2014, a obra de requalificação foi paralisada em 2016, quando a então empresa responsável entrou em recuperação judicial. Em 2017 uma nova licitação foi realizada, porém sofreu impugnação judicial. Uma nova licitação foi concluída neste ano e prevê, nos próximos 10 meses, um investimento de R$ 5.670.262,05.

Para ter acesso ao site e acompanhar as atualizações da obra basta acessar o site da Comec e clicar no banner “obras”. Confira no link http://www.comec.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=291