A roda-gigante da Vila de Natal Electrolux, parte da programação da segunda edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, é o grande atrativo da Praça Santos Andrade, que tem estado movimentada, desde a inauguração, há cerca de duas semanas.

A estrutura iluminada está nas fotos dos visitantes e é admirada por quem passa pela Praça Santos Andrade. O brinquedo que faz a praça parecer um parque de diversão atrai quem está passando por ali e também quem vem ao centro especialmente para apreciar o Natal de Curitiba.

“Eu sou suspeito pra falar porque adoro Natal. Hoje resolvi aproveitar com meu filho”, disse o bancário Carlos Surugi, morador do Pilarzinho, que ficou pouco mais de uma hora esperando para subir na roda-gigante com o Leonardo, de 9 anos. O menino gostou do que viu do alto. “É bem bonito lá de cima”, comentou depois que saiu do brinquedo.

A família da costureira Daniele Maas Ferreira, moradora do Xaxim, foi ao Passeio Público antes da Praça Santos Andrade. “Hoje estamos com pique pra passear. Já fomos no carrossel e no trenzinho, agora será a vez da roda-gigante”, disse ela enquanto esperava na fila com o marido, Marcelo Jurandir de Jesus, e as filhas Vithoria, de 12 anos, e Alice, de um ano e oito meses.

“O Passeio Público está ótimo agora, dá pra passear tranquilo. Ficou incrível”, declarou Daniele. “Acho que dei umas dez voltas no carrossel porque a Alice não queria sair”, disse Daniele.

Para alcançar o pico da roda-gigante numa altura de 20 metros de altura, os visitantes utilizam uma das 16 gôndolas da estrutura. Cada uma comporta quatro pessoas e uma das gôndolas é acessível para pessoas com deficiência que usem cadeira de rodas. O passeio leva de seis a dez minutos, varia conforme a ordem de ingresso e ocupação de cada gôndola, são duas a três voltas, e o acesso é de graça. Para que possam subir, as crianças precisam ter pelo menos um metro de altura.

Piquenique ao ar livre

O prefeito Rafael Greca visitou a Praça Santos Andrade, na noite desta quinta-feira (12/12), conversou com as famílias que estavam lá, agradeceu pela presença no Natal de Curitiba. Ele cumprimentou os visitantes e, ao passar diante do palco montado na praça, os integrantes da Banda Roma, que animaram a noite na praça. O grupo participou do Canta Curitiba.

“A vila azul do Natal Electrolux é puro encantamento. A Praça Santos Andrade nunca viu noites tão lindas. Os reflexos de branco e azul somados à música, à casa do Papai Noel e aos espaços de gastronomia, inclusive com as mesas postas para as famílias fazerem seus piqueniques ao ar livre, tornam o centro de Curitiba um dos lugares mais humanizados”, disse o prefeito no fim da visita.

“É assim que eu quero a Rua das Flores, o Centro Histórico, a Praça Santos Andrade, o Passeio Público. Curitiba é das crianças. Feliz Natal, Curitiba!”, completou o prefeito, que percorreu a praça ao lado da presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra, da secretária da Educação, Maria Silvia Bacila, da assessora do gabinete, Cynthia Juraszek Maia Batista, da vereadora Julieta Reis, e do administrador da Regional Matriz, José Dirceu de Matos.

A programação da Vila de Natal Electrolux é gratuita segue até o dia 22 de dezembro.

A tradicional feira da Santos Andrade também integra a Vila de Natal Electrolux, na Santos Andrade. Os artesãos e vendedores de pastel, crepes e outras delícias, estarão na praça até o dia 23 de dezembro.

Atrações da Vila de Natal Electrolux

Feira Gastronômica

Segunda a sábado, 10h às 22h

Domingo, das 10h às 21h

Roda-gigante

Quintas e sextas, das 18h às 22h

Sábados, das 12h às 22h

Domingos, das 12h às 20h30

Casa do Papai Noel

Sábados, das 12h às 20h

Domingos, das 14h às 19h

Cozinha Electrolux (aulas de culinária com receitas natalinas)

Sábados às 11h, às 15h, às 18h e às 20h

Domingos às 11h, às 15h e às 18h