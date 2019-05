O atraso do Brasil é visível em diversas áreas. Seja na educação, saúde, segurança pública, economia, política, justiça e outros temas, o fato é que o país precisa avançar muito ainda. Para isso, a participação do povo é primordial, e não apenas dos governantes e parlamentares. Muito do atraso é fruto da própria cultura brasileira, marcada pela corrupção apelidada de “jeitinho”. Apesar de tanta dificuldade, alguns avanços foram alcançados nas últimas décadas e merecem reconhecimento. Um deles é o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

O programa oferece financiamento a estudantes em cursos de instituições privadas de ensino superior. O percentual de financiamento é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante. Agora, os estudantes que contrataram o Fies pelo Banco do Brasil e estão com prestações em atraso podem renegociar os débitos pelo celular. A instituição financeira criou um espaço no aplicativo para formalizar as renegociações. A ferramenta vale para estudantes que contrataram o financiamento até 2017, estão com atrasos acima de 90 dias e não são alvo de ações judiciais. Certamente o Fies é um dos pontos positivos do Brasil.