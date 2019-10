Ponta Grossa será a sede do Executivo Estadual nesta semana. A instalação do governo no principal polo dos Campos Gerais do Paraná ocorre na quarta-feira (23), às 9 horas, na sede da prefeitura. Durante toda a quarta e quinta-feira (23 e 24), o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o vice-governador Darci Piana, secretários de Estado e diretores de empresas e autarquias despacharão do Centro de Eventos e do Centro Agropecuário Ayrton Berger.

Nos dois dias, além de atendimentos à população, a agenda inclui reunião com lideranças do Conselho da Cidade, reunião de secretariado, inaugurações do Colégio Estadual Linda Bacila e do Parque Ecotecnológico, além de encontros com prefeitos e lideranças dos Campos Gerais.

A transferência ocorre durante a 41ª edição da Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Ponta Grossa – EFAPI, evento tradicional da cidade e que acontecerá simultaneamente à Feira do Paraná, evento que volta a ser realizado após 20 anos.