O vice-governador do Paraná, Darci Piana, se reuniu hoje (29) com o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, acompanhado da vice-prefeita Professora Elizabeth Schmidt, do secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, José Carlos Loureiro e uma comitiva de empresários e autoridades da República Tcheca para tratativas da intenção de implantação da fabricante de veículos Tatra na região.

A empresa é uma das mais antigas montadoras do mundo e manifestou interesse em implantar no município a primeira fábrica fora de seu país de origem.

“É a primeira vez que recebemos a visita de representantes do país e somos contemplados com notícias tão boas para o crescimento industrial e econômico da nossa cidade. É um dia muito especial para Ponta Grossa”, afirmou o prefeito Marcelo Rangel.

Durante a reunião, o vice-governador Darci Piana, declarou que o Estado possui interesse que a Trata se instale na região e reforçou que colocará à disposição da empresa o compromisso e as políticas de incentivo para a concretização. “O Estado em conjunto com a Prefeitura de Ponta Grossa dará todo o apoio e suporte para que a instalação ocorra. Considerando toda a nossa logística e a diversificada produção que temos, o Paraná é o local ideal para o estabelecimento da empresa”, afirma.

Segundo o diretor do departamento de Desenvolvimento do Comércio da Tatra, Pavel Petrásek, as condições encontradas no município se mostraram favoráveis para a vinda da indústria para a região. “Ficamos surpreendidos e estou seguro que a Tatra tem estrutura para ser recebida em Ponta Grossa e no estado do Paraná”, afirmou. Para o secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional (SMICQP), o interesse pelo município reforça as ações já realizadas e os altos índices positivos que a área industrial vem conquistando nos últimos anos.

“Um dos papeis da embaixada é abrir as portas do Brasil para parcerias com a República Tcheca. Depois de alguns estudos que realizamos, compreendemos que o Paraná poderia ser um dos nossos focos de investimentos, em decorrência ao alto índice de Desenvolvimento Humano, da educação, da transparência jurídica, dos resultados das Universidades e do apoio do Governo Estadual”, afirmou a embaixadora.

Participaram também da reunião o Ministro Conselheiro de Assuntos Econômicos da Embaixada da República Tcheca, Ondrej Kasina, o Cônsul Honorário da República Tcheca em Blumenau, Rafael Thales de Freitas, o diretor de Relações Internacionais da Fecomércio, Rui Lemes e os diretores de Engenharia e Logística e de Projetos da Tatra, David Sivcak e Jakub Treta.

Com informações da assessoria da vice governadoria e site d.arede.info