O Novo Basquete Ponta Grossa (NBPG)/ CCR RodoNorte venceu o Cravinhos por 109 a 99 na decisão do Campeonato Brasileiro de Basquete e conquistou mais um título dentro de casa. O ginásio Borell Du Vernay ficou completamente preenchido pelo público que foi empurrar o time na tarde deste sábado (8).

O placar foi construído ponto a ponto, com as duas equipes acertando o alvo. Nós dois primeiros quartos, o NBPG abriu uma pequena vantagem e conseguiu mantê-la mesmo quando o adversário crescia em quadra. Assim, o 1º quarto terminou em 24 a 19 e o 2º quarto em 45 a 39.

Na volta do intervalo, o time visitante pressionou mais, fez cestas de três pontos e apostou em jogadas rápidas, enquanto as cestas do Novo Basquete não entravam e o time acabava desperdiçando a posse. O marcador chegou a apontar 56 a 55 no crescimento do time de Cravinhos, mas o NBPG continuou superior nos números e venceu o 3º quarto pelo placar de 63 a 60.

Por fim, no último quarto, a pressão continuou e o resultado ainda era incerto, com o placar ficando igualado várias vezes ao longo da disputa. No último minuto do jogo, com o placar marcando 79 a 80 a favor de Cravinhos, a partida ficou eletrizante. O NBPG acabou desperdiçando três lances livres e foi para a prorrogação com 80 a 80.

Foram necessárias três prorrogações até que um dos times conseguisse abrir vantagem. Na terceira prorrogação, o elenco ponta-grossense conseguiu se impôr, marcar melhor e acertar as cestas. Fim de jogo: 109 a 99 e um título inédito ao NBPG.