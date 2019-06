O secretário de Estado americano Mike Pompeo afirmou que telefonou para autoridades de diversos países para transmitir o ponto de vista de que o Irã atacou dois petroleiros no Golfo de Omã.

Os Estados Unidos divulgaram um vídeo na semana passada que dizem provar o envolvimento do Irã nos ataques. O Irã, por sua vez, negou as acusações de maneira inequívoca.

Em um programa da CBS News no domingo, Pompeo informou que os Estados Unidos haviam compartilhado o vídeo e outras evidências com diversas nações. E afirmou também que ele deve fazer uma outra “batelada de ligações” para explicar a posição dos Estados Unidos. O apresentador do programa apontou, repetidas vezes, que não havia evidências suficientes para provar o envolvimento do Irã.

Pompeo respondeu que ninguém questiona que o Irã tenha tomado medidas para impedir a livre navegação em águas internacionais.

O Reino Unido e a Arábia Saudita apoiaram a posição americana, mas outros países afirmam que uma avaliação cuidadosa é necessária.

